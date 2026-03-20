Horozun Getirilme Sebebi Üzdü: Bir Veteriner Kliniğine Gelen Kuşları ve Yaşadıkları Problemleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 09:25

Veterinerlik hayvanseverler için harika mesleklerden biri. Hayvanlarla bu kadar iç içe olmak, dertlerini anlatamayan masum canlara şifa dağıtmak hem çok kutsal hem de manevi tatmini çok yüksek bir iş. Fakat veterinerlik, dışarıdan göründüğü kadar sadece 'sevimli dostlarımızı sevmekten' ibaret değil. Aslında oldukça duygusal dayanıklılık gerektiren bir meslek.

Bir veteriner, kliniğine gelen kuşları ve getirilme sebeplerini paylaştı. Video bir yandan üzerken bir yandan kalpleri ısıttı.

Her biri birbirinden üzücü sebeplerin arasında horozun veterinere getirilme sebebi ise kalpleri kırdı;

  • Kuğu Kardeşler: Kanatların yanlış gelişmesi

  • Muhabbet Kuşu: İki bacağının da kırılması

  • Polonya Horozu: Serum tedavisi

  • Rozella Papağanı: Tırnak kesimi

  • Kaz: Yaralanma

  • Tavus Kuşu: Sondayla besleme

  • Horoz: Artık iyi ötmemesi

  • Cennet Papağanı: Yumurta sıkışması

  • Leylek: Yolda halsiz bulunma

  • Ördek: Ayakların çarpık gelişmesi

  • Kukumav ve Sultan Papağanı: Genel kontrol/Yaramazlık :)

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
