Fareyle Fotoğraf Çekilmek İçin Ağzına Sokmaya Çalışan Genç Fare Tarafından Isırıldı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
İnsanlar bazen hayvanların sınırlarını zorlayabiliyor. Fakat bu durumdan zararlı çıkan çoğunlukla kendileri oluyor. Hayvanlar, özellikle de köşeye sıkışmış ya da hareketleri kısıtlanmışsa, hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ederler. Bir hayvan için o an 'oyun' diye bir kavram yoktur, sadece canını korumak vardır.

Bir genç eline aldığı bir fareyi ağzına götürerek video çekmek istedi. Fakat fare bir anda dudağını ısırınca neye uğradığını şaşırdı.

Peki fare ısırmasının tehlikeleri neler?

  • Kuduz Risk Analizi: Fareler nadiren kuduz taşısa da, pek çok ülkede sağlık protokolleri gereği ısırılma vakalarında kuduz aşısı takvimi başlatılabilir.

  • Tetanos: Isırılma yoluyla tetanos mikrobu kapma riski yüksektir. Hatırlatma dozu gerekebilir.

  • Fare Isırığı Ateşi (Rat-Bite Fever): Farenin tükürüğündeki bakteriler (Streptobacillus moniliformis) nedeniyle oluşan, şiddetli eklem ağrısı, ateş ve döküntüyle seyreden ciddi bir hastalıktır.

  • Hantavirüs ve Leptospiroz: Bu hastalıklar farenin salyası veya temasıyla bulaşır; böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebilen ağır tablolara yol açabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
