Yenidoğan Bebeğine Kepçe Kulak Operasyonu Yaptıran Bir Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
18.03.2026 - 13:07 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 13:08

Bildiğiniz üzere özellikle okullarda akran zorbalığı çok yaygın. Hem aileler hem öğretmenler elinden geleni yapsa da bunun önüne geçilmiyor. Çocuklar özellikle fiziksel farklılıklar konusunda acımasız olabiliyor. Bu durum çocukta özgüven eksikliği, sosyal fobi veya mutsuzluk gibi psikolojik etkiler yaratabiliyor. Hatta pek çoğu okuldan uzaklaşıyor. Bu sebeple kepçe kulak operasyonları ve yüzdeki yoğun kulların tıraş edilmesi gibi pek çok uygulama ebeveynler ve psikologlar tarafından destekleniyor. 

Bir anne yenidoğan bebeğine yaptırdığı kepçe kulak operasyonunu paylaştı. Operasyon sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri annenin yaptığını çocuğun özgüveni için yerinde bulurken kimileri ise estetik kaygıların çocuğa kadar yansıtılmasını tehlikeli buldu.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Videoda bahsedilen bu yöntem aslında cerrahi bir "ameliyat" veya "estetik operasyon" değil, "kulak kalıplama" (ear molding) olarak bilinen, cerrahi olmayan tıbbi bir müdahale.

Bebeklerin kulak kıkırdağı, doğumdan sonraki ilk birkaç hafta boyunca anneden geçen yüksek östrojen seviyeleri nedeniyle oldukça yumuşak ve şekillendirilebilir durumdadır. Bu sürede kıkırdak henüz tam sertleşmediği için, özel aparatlarla kulağa istenen şekil verilebilir. Kulağın dışına, kıkırdağı doğru pozisyonda tutan yumuşak silikon kalıplar yerleştirilir. Bebek bu aparatla yaklaşık 2 ila 6 hafta arası yaşar. Kıkırdak sertleşmeye başladıkça kulak, aparatın verdiği şekli kalıcı olarak korumaya başlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
