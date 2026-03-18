Yenidoğan Bebeğine Kepçe Kulak Operasyonu Yaptıran Bir Anne Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Bildiğiniz üzere özellikle okullarda akran zorbalığı çok yaygın. Hem aileler hem öğretmenler elinden geleni yapsa da bunun önüne geçilmiyor. Çocuklar özellikle fiziksel farklılıklar konusunda acımasız olabiliyor. Bu durum çocukta özgüven eksikliği, sosyal fobi veya mutsuzluk gibi psikolojik etkiler yaratabiliyor. Hatta pek çoğu okuldan uzaklaşıyor. Bu sebeple kepçe kulak operasyonları ve yüzdeki yoğun kulların tıraş edilmesi gibi pek çok uygulama ebeveynler ve psikologlar tarafından destekleniyor.

Bir anne yenidoğan bebeğine yaptırdığı kepçe kulak operasyonunu paylaştı. Operasyon sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri annenin yaptığını çocuğun özgüveni için yerinde bulurken kimileri ise estetik kaygıların çocuğa kadar yansıtılmasını tehlikeli buldu.