Bu Renk Uyumu Testinden Geçebilecek misin?

Sen renkleri sadece birlikte kullanmıyorsun, aynı zamanda onları en iyi şekilde kombinliyorsun. Renkler senin adeta oyun alanın. En iyi hangi renkler uyar, hangi renk hangisiyle kullanılır çok iyi biliyorsun. Hiç kimsenin yakışmaz dedikleri renkleri bile doğru bir şekilde kullanmayı biliyorsun. Bu senin öğrenerek yaptığın bir şey değil aslında, neyin neyle yakışacağını biliyorsun ve uyguluyorsun. Her renkle kombin yapabilme becerine herkes hayran, sen de bu yüzden renk uyumu testinden pekiyi ile geçiyorsun!