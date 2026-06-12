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Bu Renk Uyumu Testinden Geçebilecek misin?

etiket Bu Renk Uyumu Testinden Geçebilecek misin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 12:31
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Renk uyumu yapmak basit gibi görünse de aslında çok zor. Bazıları dolaptan seçtiği parçalarla müthiş uyumlar yakalayabiliyorken diğerleri için bu o kadar kolay olamayabiliyor. Renk uyumunu bilmeden kombin yapmak zor çünkü. Sen renk uyumları konusunda nasılsın?

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1. Beyaz keten gömlekli bir yaz kombinin altına ne giyersin?

1. Beyaz keten gömlekli bir yaz kombinin altına ne giyersin?

2. Gri tonlu bir kombin yaptın. Bunu hangisiyle tamamlarsın?

3. Hangi renklerin kombini daha riskli sence?

4. Bu kombine ne renk bir pantolon seçersin?

4. Bu kombine ne renk bir pantolon seçersin?

5. Camel bir palton var, onu sıradan olmaktan hangi parçayla kurtarırsın?

5. Camel bir palton var, onu sıradan olmaktan hangi parçayla kurtarırsın?
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6. Bordo hangisiyle kullanıldığında çok daha iyi bir kombin oluşur?

7. Siyah düz bir elbiseyi ne ile kombinlersin?

7. Siyah düz bir elbiseyi ne ile kombinlersin?

8. Pastel tonların olduğu bu eşleşmelerden hangisi daha iyi sence?

Sen renkler konusunda düşündüğün kadar iyi değilsin!

Sen kombin yaparken kurallara uyan biri değilsin. O an canın ne istiyorsa onu alıp giyiyorsun. Bir uyum yakalamak gibi bir derdin yok yani. Bu senin tarzın görülebilir ama renk uyumu konusunda pek iyi değilsin maalesef. Renkler konusunda tercihlerin hatta biraz fazla cesur. Çok canlı tonları aynı kombinlerde kullanıyorsun, bu da göz yorucu oluyor. Sen sevdiğin her rengin birlikte kullanılabileceğini düşünüyorsun, bu da renk uyumları konusunda testten kalmana neden oluyor!

Sen renkler konusunda çok iyisin!

Sen renkleri sadece birlikte kullanmıyorsun, aynı zamanda onları en iyi şekilde kombinliyorsun. Renkler senin adeta oyun alanın. En iyi hangi renkler uyar, hangi renk hangisiyle kullanılır çok iyi biliyorsun. Hiç kimsenin yakışmaz dedikleri renkleri bile doğru bir şekilde kullanmayı biliyorsun. Bu senin öğrenerek yaptığın bir şey değil aslında, neyin neyle yakışacağını biliyorsun ve uyguluyorsun. Her renkle kombin yapabilme becerine herkes hayran, sen de bu yüzden renk uyumu testinden pekiyi ile geçiyorsun!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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