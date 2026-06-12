Bu Renk Uyumu Testinden Geçebilecek misin?
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Renk uyumu yapmak basit gibi görünse de aslında çok zor. Bazıları dolaptan seçtiği parçalarla müthiş uyumlar yakalayabiliyorken diğerleri için bu o kadar kolay olamayabiliyor. Renk uyumunu bilmeden kombin yapmak zor çünkü. Sen renk uyumları konusunda nasılsın?
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1. Beyaz keten gömlekli bir yaz kombinin altına ne giyersin?
2. Gri tonlu bir kombin yaptın. Bunu hangisiyle tamamlarsın?
3. Hangi renklerin kombini daha riskli sence?
4. Bu kombine ne renk bir pantolon seçersin?
5. Camel bir palton var, onu sıradan olmaktan hangi parçayla kurtarırsın?
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6. Bordo hangisiyle kullanıldığında çok daha iyi bir kombin oluşur?
7. Siyah düz bir elbiseyi ne ile kombinlersin?
8. Pastel tonların olduğu bu eşleşmelerden hangisi daha iyi sence?
Sen renkler konusunda düşündüğün kadar iyi değilsin!
Sen renkler konusunda çok iyisin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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