Bir İngilizce Öğretmeni Velilerden Gelen İlginç Talepleri Paylaştı

Veliler öğretmenlere tatil günlerinde ve gece yarısı da mesaj atabiliyor. Fakat öğretmenler kendi özel alanlarını ve sınırlarını korumaya çalıştıkları için her zaman, her soruyu yanıtlamak istemeyebiliyorlar. Bir veli, öğretmenin mesaja cevap vermemesi üzerine ulaşılmaz olmak istiyorsa devlete atanabileceğini, eğer özel bir kurumda çalışıyorsa her zaman ulaşılabilir olması gerektiğini söylemiş, velinin sözleri tepki çekmişti. Bu yüzden öğretmenlere mesaj yazabilme konusunda sınırlamaların ya da bir düzenlemenin gelmesi bekleniyor.