Y Kuşağından Bir Kadın X Kuşağında Tuhaf Bulduğu Alışkanlıkları Paylaştı: "Kendi Jargonları Var"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Her kuşak kendinden önceki kuşaktan oldukça farklı. Her kuşak, içine doğduğu dünyanın teknolojik, ekonomik ve sosyal koşullarıyla şekilleniyor. Bu yüzden bir önceki kuşağın 'hayatta kalma kuralı', bir sonraki kuşağın 'tuhaf alışkanlığı' haline geliyor. Bu da zaman zaman ciddi çatışmalara ve fikir ayrılıklarına sebep olabiliyor.

Y kuşağından olan bir kadın tuhaf bulduğu 'Z' kuşağı alışkanlıklarını paylaştı. Kadına 'Y' kuşağından olanlar hak verirken Z kuşağı tuha olanın ne olduğunu anlamadı.

Peki bunun tam tersi olarak Z kuşağına ilginç gelen Y kuşağı özellikleri neler?

1. 'Tamam' Yerine 'Tamamdır' Demek

Z kuşağı için 'Tamamdır' veya 'Kolay gelsinler' gibi çoğul ekli plaza ağzı çok yapay. Onlar ya sadece 'ok' der ya da bir emoji atıp geçer.

2. Facebook Israrı

Y kuşağının hala Facebook’ta aktif olması veya oradaki anılarını ciddiye alması Z kuşağı için bir 'emekli lokali'ne girmekle eşdeğer.

3. Hashtag (#) Bağımlılığı

Fotoğrafın altına #love, #instadaily, #picoftheday gibi 10 tane etiket dizmek Z kuşağına göre çok 2012 ve aşırı 'çabalıyor' görünmek demek.

4. Telefonla Aramak

Z kuşağı için birini direkt aramak 'acil bir durum veya kavga' belirtisidir. Y kuşağının 'bir sesini duyayım' diye pat diye araması onlarda anksiyete yaratıyor; mesaj dururken aramak onlara göre çok kaba.

5. 'Skinny Jean' ve Yan Ayrılmış Saçlar

Z kuşağı için daracık kot pantolonlar (skinny jeans) ve saçın belirgin bir şekilde yandan ayrılması tam bir 'demode'belirtisidir. Onlar daha bol (oversize) kesimleri ve saçın ortadan ayrılmasını 'cool' buluyorlar.

6. Gülme Emojisi Israrı (😂)

Önceki videoda da geçtiği gibi Z kuşağı için bu emoji artık 'annemlerin kullandığı şey' kategorisinde. Onlar bir şeye gerçekten güldüklerinde kurukafa veya ağlayan yüz emojisinden birini kullanmayı ya da sadece rastgele harflerden oluşan bir 'random' (asdfgh) atmayı daha samimi buluyorlar.

7. 'Harry Potter' ve 'Kahve' Takıntısı

Z kuşağı, Y kuşağının kendisini bir Harry Potter binasıyla (Gryffindor'um ben!) tanımlamasını veya 'sabah kahvemi içmeden insan değilim' tarzındaki esprilerini çok bayat ve tek düze buluyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
