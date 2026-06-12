Haziran 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Ford, 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatlarını' güncelledi. Markanın elektrifikasyon stratejisinin en çevik ve şehirli yüzü olan Puma Gen-E, yaz aylarında hem günlük pratikliği hem de etkileyici sürüş menziliyle vitrine çıkıyor. Bahar aylarını 2.158.700 TL başlangıç fiyatıyla kapatan yenilikçi model, elektrikli araç dünyasına güçlü bir adım atmak isteyen sürücülerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Uyarı: Ford Türkiye tarafından paylaşılan Haziran ayına ait 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları'nı aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi web sitesinden alınan veriler; dönemlik kampanyalara, bayilerdeki araç bulunabilirliğine, seçeceğiniz donanım/renk seviyelerine ve tercih edeceğiniz kredi veya peşin ödeme koşullarına göre farklılık gösterebilir.