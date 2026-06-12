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Haziran 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 09:53
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Otomotiv endüstrisine yön veren ve 1903 yılından bu yana Henry Ford'un vizyonunu yollara taşıyan Ford, 2026 yılının yaz aylarına özel güncellenmiş Haziran fiyat tablosunu otomobil tutkunlarının beğenisine sundu. Borsa İstanbul'da otomotiv sektörünün en değerli şirketi ünvanını elinde bulunduran marka, asırlık mühendislik mirasını bugün Puma Gen-E gibi elektrikli modellerle yarınlara taşıyor. 

Peki tatil sezonuna girerken Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte Amerikan devinin Haziran ayına özel sunduğu fırsatlar.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Haziran 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Haziran 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Ford, 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatlarını' güncelledi. Markanın elektrifikasyon stratejisinin en çevik ve şehirli yüzü olan Puma Gen-E, yaz aylarında hem günlük pratikliği hem de etkileyici sürüş menziliyle vitrine çıkıyor. Bahar aylarını 2.158.700 TL başlangıç fiyatıyla kapatan yenilikçi model, elektrikli araç dünyasına güçlü bir adım atmak isteyen sürücülerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Uyarı: Ford Türkiye tarafından paylaşılan Haziran ayına ait 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları'nı aşağıda bulabilirsiniz. Markanın resmi web sitesinden alınan veriler; dönemlik kampanyalara, bayilerdeki araç bulunabilirliğine, seçeceğiniz donanım/renk seviyelerine ve tercih edeceğiniz kredi veya peşin ödeme koşullarına göre farklılık gösterebilir. 

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.195.200 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.564.500 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Kuga Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.780.900 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.163.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.455.000 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.652.600 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 3.159.400 TL

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 2.158.700 TL
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Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Haziran 2026
  • Titanium Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik - 3.131.800 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Capri Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 3.211.600 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.330.000 TL

Ford Explorer BEV Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Explorer BEV Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.457.300 TL

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.217.200 TL

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.232.300 TL

Ford Puma ST Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Puma ST Fiyat Listesi Haziran 2026
  • ST SUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.813.800 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Focus Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.720.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.859.900 TL

(Model Yılı: 2025)

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Ford Ranger Fiyat Listesi Haziran 2026

Ford Ranger Fiyat Listesi Haziran 2026

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.969.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.247.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.889.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.715.900 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.431.300 TL

(Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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