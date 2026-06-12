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Haziran 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countryman Güncel Fiyatları

Haziran 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countryman Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.06.2026 - 09:53
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BMW Grubu'nun enerjik ve ikonik temsilcisi MINI, 2026 yılının Haziran ayına özel olarak revize edilen fiyat listesini ve yaz sezonuna dinamizm katan yepyeni kampanyalarını duyurdu. Geleneksel go-kart sürüş hissini üst düzey teknoloji ve retro-modern tasarımla buluşturan marka, özellikle tamamen elektrikli yeni Countryman E ve efsanevi MINI Cooper serisiyle dikkat çekiyor.

Peki, 3 Kapılı ve 5 Kapılı MINI Cooper, üstü açık sürüş keyfinin zirvesi Cabrio ve maceracı ruhuyla tamamen yenilenen Countryman modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte markanın yaza özel hazırladığı rakamlar ve fırsatlar.

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Haziran 2026 MINI Güncel Fiyat Listesi

Haziran 2026 MINI Güncel Fiyat Listesi

MINI Türkiye, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren yetkili satıcılarda geçerli olacak 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatları'nı resmi platformları üzerinden otomobil tutkunlarıyla paylaştı. Yeni tabloda en çok dikkat çeken detay ise markanın elektrikli modellerinde sürdürdüğü rekabetçi fiyat politikası oldu.

Uyarı: MINI tarafından ilan edilen rakamlar, tavsiye niteliğindeki azami satış fiyatlarıdır. Tercih edeceğiniz donanım paketleri, kişiselleştirilmiş renk kombinasyonları, dönemsel bayi kampanyaları ve anlık araç stok durumlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tamamen Elektrikli MINI Countryman Fiyat Listesi Haziran 2026

Tamamen Elektrikli MINI Countryman Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Tamamen Elektrikli MINI Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured - 2.493.500 TL 

  • Tamamen Elektrikli MINI Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 John Cooper Works - 4.250.100 TL 

MINI Countryman SE ALL4 Fiyat Listesi Haziran 2026

  • Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works - 5.533.400 TL

Yeni MINI Countryman C Fiyat Listesi Haziran 2026

Yeni MINI Countryman C Fiyat Listesi Haziran 2026

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 Dark Edition 3.780.100 TL 

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 Favoured - 3.780.100 TL 

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 Trail Edition - 4.400.700 TL 

  • MINI Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 156 + 20 John Cooper Works - 4.800.100 TL 

MINI Countryman S ALL4 Fiyat Listesi 

  • MINI Countryman S ALL4 Mild Hybrid - Benzin 1998 / 204 + 20 John Cooper Works - 6.451.100 TL

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Fiyat Listesi Haziran 2026

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Fiyat Listesi Haziran 2026
  • MINI John Cooper Works Countryman ALL4 Benzin 1998 / 300 John Cooper Works - 6.999.600 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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