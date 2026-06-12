Haziran 2026 Mini Fiyat Listesi! İşte Mini Cooper, Clubman, Cabrio ve Countryman Güncel Fiyatları

BMW Grubu'nun enerjik ve ikonik temsilcisi MINI, 2026 yılının Haziran ayına özel olarak revize edilen fiyat listesini ve yaz sezonuna dinamizm katan yepyeni kampanyalarını duyurdu. Geleneksel go-kart sürüş hissini üst düzey teknoloji ve retro-modern tasarımla buluşturan marka, özellikle tamamen elektrikli yeni Countryman E ve efsanevi MINI Cooper serisiyle dikkat çekiyor.

Peki, 3 Kapılı ve 5 Kapılı MINI Cooper, üstü açık sürüş keyfinin zirvesi Cabrio ve maceracı ruhuyla tamamen yenilenen Countryman modellerinin fiyatları ne kadar oldu? İşte markanın yaza özel hazırladığı rakamlar ve fırsatlar.

Kaynak