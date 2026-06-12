Üniversitede Spor Bursları Nasıl Veriliyor?

İşin özeti şu, Türkiye’de üniversitede spor bursu almak mümkün ama bu süreç sadece iyi spor yapmaktan ibaret değil. Hangi üniversiteye başvurduğun, sportif geçmişinin ne kadar güçlü olduğu, milli sporcu statüne sahip olup olmadığın ve başvuru sürecini ne kadar doğru yönettiğin büyük fark yaratıyor. Yani mesele biraz performans, biraz planlama, biraz da sistemi doğru okumak. Kısacası sahada iyi olmak önemli ama yöntemi de bilmek gerekiyor.