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Üniversitede Spor Bursları Nasıl Veriliyor?

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İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 10:01
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Üniversitedeyken hayatını sporla birlikte daha hareketli hale getirmen veya halihazırda spor yaptığın bir branşta kendini geliştirmen mümkün. Bu alanda sporcu bursları senin için avantajlı olabilir. Peki süreç nasıl işliyor? İyi bir sporcu olmak burs alabilmek için yeterli mi? Türkiye’de sporcu bursları üniversitenin yapısına göre değişiyor. Kimi yerde doğrudan eğitim desteği devreye girerken kimi yerde farklı avantajlar öne çıkıyor. Gelin, detaylara birlikte bakalım. 👇

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Türkiye'de tek tip bir sporcu bursu yok!

Sporcu bursu denince çoğu kişinin aklına tek tip bir finansal destek geliyor ama aslında durum böyle değil. Türkiye’de bu sistem üniversitenin devlet ya da vakıf olmasına göre değişiyor. Vakıf üniversiteleri kendi burs politikalarını belirleyebilirken, devlet üniversitelerinde daha farklı öğrenci destek modelleri karşına çıkabiliyor. Bu yüzden önce hangi tip üniversite olduğuna bakmak gerekiyor.

Milli sporcular için durum daha avantajlı!

Eğer resmi olarak milli sporcu statüsündeysen işin rengi değişiyor. Çünkü bu durumda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği yapan bazı üniversitelerde özel burs imkanlarından yararlanmak mümkün olabiliyor. Bu sistem, başarısını belirli bir seviyeye taşımış öğrencileri desteklemeyi hedefliyor. Yani bir kulüpte başarılı olman yetmiyor, resmi olarak milli sporcu olman şart!

Vakıf üniversiteleri sporcuyu bazen potansiyel yatırım gibi değerlendiriyor.

Bazı vakıf üniversiteleri sporcunun yalnızca başarısına değil, o üniversiteye ne katabileceğine de bakıyor. Yani elinde illa uluslararası madalya olması gerekmeyebilir; lisanslı spor geçmişin, kulüp deneyimin ya da belirli branşlardaki performansın da etkili olabilir. Özellikle üniversitenin aktif spor takımları varsa bu ihtimal daha da artıyor. Yani olay şu; sen okula sportif anlamda katkı sağlıyorsun, okul da sana eğitim desteği sunuyor.

Devlet üniversitelerinde bu olay biraz daha farklı işliyor.

Devlet üniversitelerinde sporcu öğrenciler için daha çok kampüs imkanları, takım öncelikleri, tesis erişimi ya da çeşitli öğrenci destekleri öne çıkabiliyor. Üniversiteden üniversiteye uygulama değiştiği için tek bir standarttan söz etmek zor. O yüzden “Devlet üniversitesinde sporcu öğrenciler için imkan kısıtlı.” demek de yanlış, “Her yer aynı oranda destek sağlıyor.” demek de. Aslında iş biraz kurum bazlı ilerliyor.

Başvuru süreci ciddi bir hazırlık istiyor.

Bu iş öyle son dakika başvurularıyla yürümüyor. Spor geçmişinin belgelenebilir olması, gerekli evrakların hazır bulunması ve başvuru tarihlerini kaçırmaman gerekiyor. Özellikle resmi destek programlarında süreç belirli kriterlere göre işliyor ve eksik başvurular genelde ilerlemiyor. Yani sadece yetenekli olman yetmiyor; düzenli ve planlı da olman gerekiyor. Klasik sporcu disiplini gerekiyor yani.

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Bursu almak kadar devam ettirmek de önemli!

Bir destek programına dahil olmak, işin sadece ilk kısmı. İlerleyen süreçte öğrencilik durumunu koruman, belirli kurallara uyman ve bazı durumlarda sportif aktifliğini sürdürmen beklenebiliyor. Özellikle disiplin süreçleri ya da eğitim süresinin uzaması gibi konular bazı destekleri etkileyebiliyor. Yani bursu almaya başladığın an bunu garanti olarak görmen pek doğru değil. Devamlılık da en az başvuru kadar önemli.

Sporcu bursu almayı hedefleyenlerin erken davranması gerekiyor!

Sporcu bursu için planlı hareket etmen gerekiyor. Çünkü son anda belge toplamak ya da hangi kurumun ne sunduğunu son dakika öğrenmek işleri zorlaştırıyor. Eğer böyle bir hedefin varsa lise döneminden itibaren sportif geçmişini düzgün tutman ciddi avantaj sağlar.

Sonuç olarak sporcu bursu, hem yetenek hem de doğru stratejiyle mümkün olabiliyor.

İşin özeti şu, Türkiye’de üniversitede spor bursu almak mümkün ama bu süreç sadece iyi spor yapmaktan ibaret değil. Hangi üniversiteye başvurduğun, sportif geçmişinin ne kadar güçlü olduğu, milli sporcu statüne sahip olup olmadığın ve başvuru sürecini ne kadar doğru yönettiğin büyük fark yaratıyor. Yani mesele biraz performans, biraz planlama, biraz da sistemi doğru okumak. Kısacası sahada iyi olmak önemli ama yöntemi de bilmek gerekiyor.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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