Japon İçerik Üreticisi Masataka Kobayashi Japonya’yı Gezenlerin Verdiği Yanlış Bilgiyi Düzeltti

1. Lüksemburg (Dünyada Bir İlk)

2020 yılında Lüksemburg, ulusal düzeyde tüm toplu taşımayı (tren, tramvay ve otobüs) hem vatandaşlar hem de turistler için ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu. Sadece trenlerde 'birinci sınıf' vagonlarda seyahat etmek istersen ücret ödüyorsun.

2. Malta

Malta da 2022 yılından itibaren toplu taşımayı daimi ikametgahı olanlar ve öğrenciler için ücretsiz hale getirdi. Ancak turistlerin bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmesi için belirli kişiselleştirilmiş kartlara sahip olması gerekiyor; yani Lüksemburg kadar 'herkese açık' bir ücretsizlik söz konusu değil.

3. Estonya (Tallinn)

Estonya'nın başkenti Tallinn, 2013 yılından beri şehirde yaşayanlar (ikametgahı orada olanlar) için toplu taşımayı ücretsiz sunuyor. Şehir yönetimi, bu sayede hem trafiği azaltmayı hem de düşük gelirli vatandaşların hareket kabiliyetini artırmayı hedeflemiş.

4. Bazı Diğer Örnekler