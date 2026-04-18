Japon İçerik Üreticisi Masataka Kobayashi Japonya’yı Gezenlerin Verdiği Yanlış Bilgiyi Düzeltti

Pelin Yelda Göktepe
18.04.2026 - 17:32 Son Güncelleme: 18.04.2026 - 17:55

Japonya son dönemin en çok dikkat çeken ülkelerinden biri. Bu yüzden pek çok gezginin de uğrak noktası. Japonya'yı gezip ülke hakkında bilgiler paylaşanların sayısı bir hayli fazla. Bu bilgilerden bazıları doğruyken bazıları pek de gerçeği yansıtmıyor. Bu da Japonya'yı gezmek isteyenleri yanıltabiliyor. 

Japon içerik üreticisi Masataka Kobayashi, sosyal medyada Japonya’yı tanıtan gezginlerin verdiği yanlış bilgiyi düzeltti. Paylaştığı video bazılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Peki ulaşımın ücretsiz olduğu ülkeler var mı?

1. Lüksemburg (Dünyada Bir İlk)

2020 yılında Lüksemburg, ulusal düzeyde tüm toplu taşımayı (tren, tramvay ve otobüs) hem vatandaşlar hem de turistler için ücretsiz yapan dünyadaki ilk ülke oldu. Sadece trenlerde 'birinci sınıf' vagonlarda seyahat etmek istersen ücret ödüyorsun.

2. Malta

Malta da 2022 yılından itibaren toplu taşımayı daimi ikametgahı olanlar ve öğrenciler için ücretsiz hale getirdi. Ancak turistlerin bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmesi için belirli kişiselleştirilmiş kartlara sahip olması gerekiyor; yani Lüksemburg kadar 'herkese açık' bir ücretsizlik söz konusu değil.

3. Estonya (Tallinn)

Estonya'nın başkenti Tallinn, 2013 yılından beri şehirde yaşayanlar (ikametgahı orada olanlar) için toplu taşımayı ücretsiz sunuyor. Şehir yönetimi, bu sayede hem trafiği azaltmayı hem de düşük gelirli vatandaşların hareket kabiliyetini artırmayı hedeflemiş.

4. Bazı Diğer Örnekler

  • Fransa (Dunkirk ve Aubagne): Fransa'nın bazı şehirlerinde belediye otobüsleri tamamen ücretsizdir.

  • Sırbistan (Belgrad): 2025 başından itibaren Belgrad, Avrupa'nın toplu taşıması ücretsiz olan en büyük şehirlerinden biri haline geldi.

  • Almanya ve İspanya: Bu ülkeler zaman zaman 'iklim biletleri' veya belirli dönemlerde (enerji krizi gibi durumlar nedeniyle) geçici olarak ücretsiz ya da çok ucuz bilet uygulamalarına gidiyorlar, ancak bu durum kalıcı veya tamamen bedava bir sistem değil.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
