Siesta Var mı? İspanya'da Çalışan Bir Gencin Mesaisi Herkese Derin Bir İç Çektirdi

İspanya'da İş Günü Nasıl Başlıyor?

İspanya'da ofis hayatı Türkiye'ye kıyasla çok daha sakin bir tempoda başlıyor. Sabah kahvesi bir ritüel, işe geç başlamak ise kültürün bir parçası. Sabah 9'da herkesin masada olması beklenmiyor; gün yavaş yavaş ısınıyor.

Siesta Kültürü Hala Var mı?

Geleneksel öğle arası molası olan siesta büyük şehirlerde ve ofis hayatında büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak öğle yemeği hala İspanyol iş kültüründe ciddi bir yer tutuyor. Masada yenilen hızlı bir sandviç değil uzun, keyifli ve sosyal bir yemek.

Çalışma Saatleri ve Verimlilik Anlayışı

İspanya'da fazla mesai bir başarı göstergesi değil. Aksine işini zamanında bitiremeyen biri olarak algılanabiliyor. Türkiye'de 'geç çıkmak çok çalışmaktır' algısı hala güçlüyken İspanya'da akşam 6'da ofisi terk etmek tamamen normal.

İş Yerinde İnsan İlişkileri

İspanyollar iş ortamında da sıcak ve samimi. Toplantılar zaman zaman plansız sohbetlere dönüşebiliyor, hiyerarşi Türkiye'deki kadar belirgin değil. Patrona ismiyle hitap etmek, itiraz etmek ve fikir beyan etmek çok daha doğal karşılanıyor.

Türk Gözünden En Büyük Fark Ne?

Türk çalışanların İspanya'da en çok şaşırdığı şey işin hayatın merkezinde olmaması. Akşamlar aile ve sosyal hayat için korunan bir alan. Hafta sonları gerçekten tatil. Bu dengeyi ilk kez yaşayan Türkler için hem şaşırtıcı hem de alışması zaman alan bir kültür farkı.