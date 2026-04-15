Siesta Var mı? İspanya'da Çalışan Bir Gencin Mesaisi Herkese Derin Bir İç Çektirdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 09:29

Çalışma kültürü bir ülkenin karakterini yansıtan en net göstergelerden biri. Kaç saat çalışıldığı, öğle arasının nasıl geçirildiği, patronla kurulan ilişki ve işten çıkış saati o toplumun hayata bakışının bir özeti gibi. İspanya'da haftalık çalışmanın 4 güne düşürüleceği konuşuluyordu hatırlarsanız. 

İspanya'da bir ofiste çalışan 'utkuulas' isimli sosyal medya kullanıcısı, bir iş gününü sosyal medyada paylaştı. Videoya 'Ben de gidiyorum' yorumları gecikmedi.

Peki İspanya'da çalışmak gerçekte nasıl bir deneyim?

İspanya'da İş Günü Nasıl Başlıyor? 

İspanya'da ofis hayatı Türkiye'ye kıyasla çok daha sakin bir tempoda başlıyor. Sabah kahvesi bir ritüel, işe geç başlamak ise kültürün bir parçası. Sabah 9'da herkesin masada olması beklenmiyor; gün yavaş yavaş ısınıyor.

Siesta Kültürü Hala Var mı? 

Geleneksel öğle arası molası olan siesta büyük şehirlerde ve ofis hayatında büyük ölçüde ortadan kalktı. Ancak öğle yemeği hala İspanyol iş kültüründe ciddi bir yer tutuyor. Masada yenilen hızlı bir sandviç değil uzun, keyifli ve sosyal bir yemek.

Çalışma Saatleri ve Verimlilik Anlayışı 

İspanya'da fazla mesai bir başarı göstergesi değil. Aksine işini zamanında bitiremeyen biri olarak algılanabiliyor. Türkiye'de 'geç çıkmak çok çalışmaktır' algısı hala güçlüyken İspanya'da akşam 6'da ofisi terk etmek tamamen normal.

İş Yerinde İnsan İlişkileri 

İspanyollar iş ortamında da sıcak ve samimi. Toplantılar zaman zaman plansız sohbetlere dönüşebiliyor, hiyerarşi Türkiye'deki kadar belirgin değil. Patrona ismiyle hitap etmek, itiraz etmek ve fikir beyan etmek çok daha doğal karşılanıyor.

Türk Gözünden En Büyük Fark Ne? 

Türk çalışanların İspanya'da en çok şaşırdığı şey işin hayatın merkezinde olmaması. Akşamlar aile ve sosyal hayat için korunan bir alan. Hafta sonları gerçekten tatil. Bu dengeyi ilk kez yaşayan Türkler için hem şaşırtıcı hem de alışması zaman alan bir kültür farkı.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
