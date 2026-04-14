İBB Yurdunda Kalan Bir Öğrenci 1 Hafta Boyunca Her Gün Yediği Yurt Yemeklerini Paylaştı

Öğrencilik yıllarında düzgün beslenme sadece bir 'karın doyurma' meselesi değil, doğrudan bir akademik performans kriteri aslında. Özellikle yurtlarda sağlanan ücretsiz ve dengeli bir yemek hizmeti, öğrencinin 'Bugün ne yiyeceğim?' veya 'Buna bütçem yetecek mi?' stresini ortadan kaldırır. Ekonomik kaygıların yerini huzurlu bir çalışma ortamına bırakması, hem bireysel motivasyonu artırır hem de eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirir. Ayrıca, sağlıklı ve düzenli beslenme imkânı, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyerek üniversite yıllarının çok daha verimli geçmesini sağlar. Bu tür sosyal destekler, öğrencinin sadece bir diploma almasını değil, topluma donanımlı ve sağlıklı bir birey olarak kazandırılmasını da garantiler.