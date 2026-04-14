Bir Araba Parası: Amerika'da Yaşayan Türk Kaza Sonrası Gelen Hastane Faturasını Açtı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.04.2026 - 22:56

Amerika'nın sağlık sistemi dünyanın en çok tartışılan konularından biri. Dünyanın en gelişmiş tıbbi altyapısına sahip ülkelerinden birinde hasta olmak aynı zamanda dünyanın en pahalı deneyimlerinden birine dönüşebiliyor. Hatta pek çok Amerikalı mümkün olduğu kadar doktordan uzak duruyor. 

Amerika'da yaşayan bir Türk kaza geçirip tedavi olduktan sonra hastaneden gelen faturayı sosyal medyada paylaştı. Rakamları gören takipçiler şoke oldu.

Peki Amerika'da sağlık sistemi gerçekte nasıl işliyor?

Amerika'da ise devlet destekli evrensel bir sağlık sistemi yok. Vatandaşlar ve çalışanlar özel sigorta yaptırmak zorunda. Sigortasız bir kişi hastaneye gittiğinde tüm masrafı doğrudan cebinden ödüyor.

Rakamlar Ne Kadar Yüksek Olabiliyor? 

Amerika'da basit bir acil servis ziyareti bile birkaç bin dolardan başlıyor. Ameliyat gerektiren bir kaza ise on binlerce hatta yüz binlerce dolara ulaşabiliyor. Ambulans çağırmak bile ayrıca faturalandırılıyor ve tek başına binlerce dolar tutabiliyor.

Sigorta Varsa Sorun Yok mu? 

Sigorta olmak faturayı sıfırlamıyor. Amerikan sağlık sigortalarında 'deductible' yani muafiyet tutarı devreye giriyor; sigorta karşılamaya başlamadan önce kişinin belirli bir miktarı kendi cebinden ödemesi gerekiyor. Bunun üstüne 'copay' ve 'coinsurance' adı verilen ek paylar da ekleniyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
