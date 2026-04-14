Bir Araba Parası: Amerika'da Yaşayan Türk Kaza Sonrası Gelen Hastane Faturasını Açtı

Amerika'da ise devlet destekli evrensel bir sağlık sistemi yok. Vatandaşlar ve çalışanlar özel sigorta yaptırmak zorunda. Sigortasız bir kişi hastaneye gittiğinde tüm masrafı doğrudan cebinden ödüyor.

Rakamlar Ne Kadar Yüksek Olabiliyor?

Amerika'da basit bir acil servis ziyareti bile birkaç bin dolardan başlıyor. Ameliyat gerektiren bir kaza ise on binlerce hatta yüz binlerce dolara ulaşabiliyor. Ambulans çağırmak bile ayrıca faturalandırılıyor ve tek başına binlerce dolar tutabiliyor.

Sigorta Varsa Sorun Yok mu?

Sigorta olmak faturayı sıfırlamıyor. Amerikan sağlık sigortalarında 'deductible' yani muafiyet tutarı devreye giriyor; sigorta karşılamaya başlamadan önce kişinin belirli bir miktarı kendi cebinden ödemesi gerekiyor. Bunun üstüne 'copay' ve 'coinsurance' adı verilen ek paylar da ekleniyor.