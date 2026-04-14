Doktor Tuba Güleç Ağız Kokusu İçin Uyguladığı Günlük Rutini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.04.2026 - 20:50

Ağız kokusu pek çok kişinin yaşadığı bir sorun. Çoğu insan bunun çözümünü sakız çiğnemekte ya da nane aromalı bir gargara kullanmak gibi geçici yollarda arıyor. Fakat ağız kokusunun arkasında birçok farklı sebep yatıyor olabilir. Bu yüzden sorunu tespit edip kendi rutinini oluşturmak önemli. 

Doktor Tuba Güleç, ağız kokusu için kendi uyguladığı günlük rutini paylaştı. Sayısız ürün kullandığı rutin pek çok kişiye de fikir verdi.

Peki ağız kokusunun altında ne gibi sebepler olabilir?

1. Dil Üzerindeki Bakteri Birikimi 

Ağız kokusunun en yaygın kaynağı dişler değil, dil. Dilin arka kısmında biriken bakteriler kükürt bileşikleri üreterek kokuya yol açıyor. Bu yüzden yalnızca diş fırçalamak çoğu zaman yeterli olmuyor; dil temizliği rutinin ayrılmaz bir parçası olmalı.

2. Diş Eti Hastalıkları 

Gingivitis veya periodontit gibi diş eti sorunları ağız kokusunun en sık göz ardı edilen nedenlerinden biri. Diş etlerindeki enfeksiyon ve iltihaplanma kalıcı bir kokuya zemin hazırlıyor. Bu durumda ne kadar fırçalanırsa fırçalansın sorun diş hekimi müdahalesi olmadan çözülemiyor.

3. Mide ve Sindirim Sistemi 

Ağız kokusu her zaman ağızdan kaynaklanmıyor. Gastrit, reflü ve Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi mide sorunları nefes yoluyla kendini belli edebiliyor. Bu vakalarda ağız hijyenini ne kadar iyi tutarsanız tutun koku devam ediyor çünkü asıl sorun çok daha derinde.

4. Ağız Kuruluğu 

Tükürük ağzın doğal temizleyicisi. Gece boyunca tükürük üretiminin azalması sabah ağız kokusunun bu kadar yaygın olmasının temel nedeni. Sigara kullanımı, bazı ilaçlar ve yetersiz su tüketimi de ağız kuruluğunu artırarak kokuyu tetikliyor.

5. Beslenme Alışkanlıkları 

Soğan, sarımsak ve bazı baharatlar sindirildikten sonra kana karışıyor ve akciğerler yoluyla nefese yansıyor. Bu tür besinlerden kaynaklanan koku yalnızca ağız hijyeniyle değil, ancak o besinlerin vücuttan tamamen atılmasıyla geçiyor. Ketojenik diyet yapanların yaşadığı aseton benzeri nefes kokusu da benzer bir mekanizmayla ortaya çıkıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
