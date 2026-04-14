Doktor Tuba Güleç Ağız Kokusu İçin Uyguladığı Günlük Rutini Paylaştı

1. Dil Üzerindeki Bakteri Birikimi

Ağız kokusunun en yaygın kaynağı dişler değil, dil. Dilin arka kısmında biriken bakteriler kükürt bileşikleri üreterek kokuya yol açıyor. Bu yüzden yalnızca diş fırçalamak çoğu zaman yeterli olmuyor; dil temizliği rutinin ayrılmaz bir parçası olmalı.

2. Diş Eti Hastalıkları

Gingivitis veya periodontit gibi diş eti sorunları ağız kokusunun en sık göz ardı edilen nedenlerinden biri. Diş etlerindeki enfeksiyon ve iltihaplanma kalıcı bir kokuya zemin hazırlıyor. Bu durumda ne kadar fırçalanırsa fırçalansın sorun diş hekimi müdahalesi olmadan çözülemiyor.

3. Mide ve Sindirim Sistemi

Ağız kokusu her zaman ağızdan kaynaklanmıyor. Gastrit, reflü ve Helicobacter pylori enfeksiyonu gibi mide sorunları nefes yoluyla kendini belli edebiliyor. Bu vakalarda ağız hijyenini ne kadar iyi tutarsanız tutun koku devam ediyor çünkü asıl sorun çok daha derinde.

4. Ağız Kuruluğu

Tükürük ağzın doğal temizleyicisi. Gece boyunca tükürük üretiminin azalması sabah ağız kokusunun bu kadar yaygın olmasının temel nedeni. Sigara kullanımı, bazı ilaçlar ve yetersiz su tüketimi de ağız kuruluğunu artırarak kokuyu tetikliyor.

5. Beslenme Alışkanlıkları

Soğan, sarımsak ve bazı baharatlar sindirildikten sonra kana karışıyor ve akciğerler yoluyla nefese yansıyor. Bu tür besinlerden kaynaklanan koku yalnızca ağız hijyeniyle değil, ancak o besinlerin vücuttan tamamen atılmasıyla geçiyor. Ketojenik diyet yapanların yaşadığı aseton benzeri nefes kokusu da benzer bir mekanizmayla ortaya çıkıyor.