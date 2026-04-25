Arkalarına Bakmadan Kaçtılar: Takip Edilmekten Bıkan Kız Başa Çıkma Yöntemini Gösterdi

Arkalarına Bakmadan Kaçtılar: Takip Edilmekten Bıkan Kız Başa Çıkma Yöntemini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.04.2026 - 23:44

Kadınlar dünya genelinde sokakta yalnız yürürken farkında olmadan bir alarm sistemi, bir savunma mekanizması geliştiriyor. Anahtarlar parmaklar arasında, adımlar hızlanıyor, telefon elde... Bu tetikte olma hali artık o kadar içselleşmiş ki çoğu kadın bunu normal kabul ediyor ama Belçikalı bir kadın farklı bir yol geliştirdi.

Takip edilmekten bıkan bir kadın, bununla nasıl başa çıkacağını sokak ortamında gösterdi. Korkunç bir çığlıkla takipçisini korkuttuğu o anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Deneyeceğini söyleyenler oldu.

Deneyeceğini söyleyenler oldu.

Taciz ve takip vakalarında çoğu kadının ilk refleksi sessizce uzaklaşmaya çalışmak. Oysa bu pasif tepki tacizciyi cesaretlendiriyor. Sesini yükseltmek, dikkat çekmek ve çevredekileri harekete geçirmek çok daha etkili bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor.

Bağırma ani ve beklenmedik bir tepki. Tacizci büyük ölçüde kurbanın sessizliğine ve çevredekilerin ilgisizliğine güveniyor. Yüksek bir ses bu denklemi anında bozuyor. Hem tacizciyi şoke ediyor hem de çevredekilerin dikkatini çekiyor. Bu ani değişim çoğu zaman tacizcinin kaçmasıyla sonuçlanıyor. Videodaki kadın elbette bu durumu mizahi yönden ele alıyor. Fakat buna rağmen yöntem pek çok kişiye mantıklı ve denenebilir geldi.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
