İrem Derici Konserinde Yaşananlar İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

Gecede enerjik şarkıları ve eğlenceli sahne şovuyla coşkuyu zirveye taşıyan ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı.

Derici’nin yıllardır düğünlerin vazgeçilmez ilk dans şarkılarından biri haline gelen “Kalbimin Tek Sahibine”yi söylediği sırada seyircilerin arasından balina ve dinozor kostümlü iki kişi çıktı. İkili, romantik şarkı eşliğinde dans etmeye başlayınca hem konser alanı hem de İrem Derici kahkahaya boğuldu. Şarkıyı söylemekte zorlanan Derici’nin o anları sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Ünlü şarkıcı, konser sonrası yaptığı paylaşımda “Gülmekten şarkıyı söyleyemedim. İşte bu tarz mevzular sadece İrem Derici konserinde yaşanır. Balinayla dinazorun imkansız aşkının ilk dans şarkısı Kalbimin Tek Sahibine oldu” diyerek geceye damga vuran anları tiye aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olurken kullanıcılar da yorum yağdırdı.

Öte yandan İrem Derici’nin sahne performansı yine büyük övgü topladı. Yıllardır “Zorun Ne Sevgilim”, “Evlenmene Bak”, “Aşk Eşittir Biz” ve “Kalbimin Tek Sahibine” gibi hitlerle listeleri sallayan şarkıcı, enerjisiyle Gölbaşı’nda adeta bayram coşkusu yaşattı. Ancak gecenin asıl yıldızı ne şarkılar ne de sahne şovuydu… Herkesin aklında balina ve dinozorun o unutulmaz ilk dansı kaldı.