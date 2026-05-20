article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici Konserinde Yaşananlar İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

İrem Derici Konserinde Yaşananlar İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.05.2026 - 14:13

İrem Derici konserleri zaten başlı başına bir olayken, Ankara’da yaşananlar çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı! 19 Mayıs kutlamaları kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı, “Kalbimin Tek Sahibine” performansı sırasında seyircilerin arasındaki balina ve dinozor kostümlü iki kişiyi görünce kahkahasını tutamadı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, İrem Derici’nin “Hayatımın en acayip konseriydi” sözleri de geceye damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Derici denince akla sadece hit şarkılar değil, aynı zamanda olaylı konserler, filtresiz açıklamalar ve kahkaha garantili sahne anları geliyor.

İrem Derici denince akla sadece hit şarkılar değil, aynı zamanda olaylı konserler, filtresiz açıklamalar ve kahkaha garantili sahne anları geliyor.

Yıllardır dobra tavırları, enerjisi hiç düşmeyen performansları ve seyirciyle kurduğu samimi ilişki sayesinde pop müziğin en eğlenceli isimlerinden biri haline gelen Derici, bu kez Ankara konserinde yaşanan absürt bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Hem kendisini hem de konser alanındaki binlerce kişiyi kahkahaya boğan görüntüler kısa sürede viral oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konser için sahneye çıkan İrem Derici, on binlerce Ankaralıyla buluştu.

Gecede enerjik şarkıları ve eğlenceli sahne şovuyla coşkuyu zirveye taşıyan ünlü şarkıcı, konserin ilerleyen dakikalarında hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı.

Derici’nin yıllardır düğünlerin vazgeçilmez ilk dans şarkılarından biri haline gelen “Kalbimin Tek Sahibine”yi söylediği sırada seyircilerin arasından balina ve dinozor kostümlü iki kişi çıktı. İkili, romantik şarkı eşliğinde dans etmeye başlayınca hem konser alanı hem de İrem Derici kahkahaya boğuldu. Şarkıyı söylemekte zorlanan Derici’nin o anları sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Ünlü şarkıcı, konser sonrası yaptığı paylaşımda “Gülmekten şarkıyı söyleyemedim. İşte bu tarz mevzular sadece İrem Derici konserinde yaşanır. Balinayla dinazorun imkansız aşkının ilk dans şarkısı Kalbimin Tek Sahibine oldu” diyerek geceye damga vuran anları tiye aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral olurken kullanıcılar da yorum yağdırdı.

Öte yandan İrem Derici’nin sahne performansı yine büyük övgü topladı. Yıllardır “Zorun Ne Sevgilim”, “Evlenmene Bak”, “Aşk Eşittir Biz” ve “Kalbimin Tek Sahibine” gibi hitlerle listeleri sallayan şarkıcı, enerjisiyle Gölbaşı’nda adeta bayram coşkusu yaşattı. Ancak gecenin asıl yıldızı ne şarkılar ne de sahne şovuydu… Herkesin aklında balina ve dinozorun o unutulmaz ilk dansı kaldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın