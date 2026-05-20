İrem Derici Konserinde Yaşananlar İzleyenleri Kahkahaya Boğdu!
İrem Derici konserleri zaten başlı başına bir olayken, Ankara’da yaşananlar çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı! 19 Mayıs kutlamaları kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı, “Kalbimin Tek Sahibine” performansı sırasında seyircilerin arasındaki balina ve dinozor kostümlü iki kişiyi görünce kahkahasını tutamadı. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, İrem Derici’nin “Hayatımın en acayip konseriydi” sözleri de geceye damga vurdu.
İrem Derici denince akla sadece hit şarkılar değil, aynı zamanda olaylı konserler, filtresiz açıklamalar ve kahkaha garantili sahne anları geliyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konser için sahneye çıkan İrem Derici, on binlerce Ankaralıyla buluştu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
