Sezonu Erken Açtı: Coğrafi İşaretli Lezzet 400 TL'ye Tezgahlarda!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 14:10

Van'ın tescilli lezzeti taze otlu peynir, bu sene sezonu daha erken açtı. Bölgede etkili olan yoğun yağışın ardından otlu peynir yapımında kullanılan özel otlar da bereketlendi. Endemik bitkilerin karışımıyla hazırlanan bu özel lezzet, tezgahlardaki yerini aldı. 

Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda taze otlu peynir, kalitesine göre kilogramı 350 ile 400 lira arasındaki fiyatla satışa sunuluyor.

Van'ın coğrafi işaretli taze otlu peyniri bu kez sezonu erken açtı.

Van'ın otlu peyniri, o yörede yetişen endemik bitkiler mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik türlerinin karışımıyla hazırlanıyor. Bölgenin asırlardır vazgeçilmez lezzeti olan otlu peynir, artık ülkemizde de oldukça meşhur. Sırf otlu peynirin tadına bakmak ve satın almak için Van'a gidenler bulunuyor. 

Bu sene lezzetli otlu peynirde yeni sezon hareketliliği daha erken başladı. Kış ve ilkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun yağışlar, peynirin tezgahlara erken inmesini sağladı. Ayrıca meralardaki bolluk sayesinde peynirin yağ oranı ve kalitesi de arttı. 

İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı Hazar Keremoğlu, bu yıl yaşanan yoğun yağışların üretime olumlu yansıdığını belirtti: 'Bu yıl maşallah diyelim, yağışlar çok yoğundu. Yağışlardan dolayı peynirimiz bu sene erken de çıktı. Hem çok yağlı hem de çok güzel, nefis bir tadı vardır. Köylü hemşehrilerimiz yaylalara gitmeye başladı. Yaylalarda üretilen yoğun otlu peynir daha yağlı ve güzel oluyor yani daha mükemmel bir peynir elde edebiliyoruz. '

Fiyatlarda geçen seneye göre fazla fark olmaması da dikkat çekiyor.

Otlu peynirin kilogram fiyatı, geçen sene 250-300 lira arasındaydı. Bu sene ise peynirin fiyatının 350-400 lira arasında olduğu görülüyor. 

Çarşıda 27 yıldır peynircilik yapan esnaf Mehmet Nar ise, bereketli yağışların piyasaya bolluk getirmesini beklediklerini ifade ederek, 'Bu sene bayağı güzel, bereketli bir yağış vardı. İnşallah bu yağışın peynirimize ve bütün gıdalara güzel bir bereketi olur. İnşallah bu sene peynir bayağı bol olur da halkımız da rahat bir şekilde tüketir, alımını da kolaylıkla yapar. İnşallah fiyatlar biraz düşer, uygun olur biz de satışımızı sunarız' diye konuştu.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
