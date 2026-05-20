Sezonu Erken Açtı: Coğrafi İşaretli Lezzet 400 TL'ye Tezgahlarda!

Van'ın otlu peyniri, o yörede yetişen endemik bitkiler mendi, heliz, sirmo, siyabo ve kekik türlerinin karışımıyla hazırlanıyor. Bölgenin asırlardır vazgeçilmez lezzeti olan otlu peynir, artık ülkemizde de oldukça meşhur. Sırf otlu peynirin tadına bakmak ve satın almak için Van'a gidenler bulunuyor.

Bu sene lezzetli otlu peynirde yeni sezon hareketliliği daha erken başladı. Kış ve ilkbahar aylarında bölgede etkili olan yoğun yağışlar, peynirin tezgahlara erken inmesini sağladı. Ayrıca meralardaki bolluk sayesinde peynirin yağ oranı ve kalitesi de arttı.

İHA muhabirine konuşan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı Hazar Keremoğlu, bu yıl yaşanan yoğun yağışların üretime olumlu yansıdığını belirtti: 'Bu yıl maşallah diyelim, yağışlar çok yoğundu. Yağışlardan dolayı peynirimiz bu sene erken de çıktı. Hem çok yağlı hem de çok güzel, nefis bir tadı vardır. Köylü hemşehrilerimiz yaylalara gitmeye başladı. Yaylalarda üretilen yoğun otlu peynir daha yağlı ve güzel oluyor yani daha mükemmel bir peynir elde edebiliyoruz. '