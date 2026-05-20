Final Yaptı, Bir Kategoride Zirveyi Kaptı: 19 Mayıs Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 14:36

19 Mayıs Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kıskanmak dizisinin final bölümünün yayınlandığı günde A.B.İ. ve Mehmed Fetihler Sultanı dizileri de ekrandaydı. Kıskanmak bir kategoride zirveye yerleşmeyi başardı. Reyting sonuçları ne oldu?

Kıskanmak 19 Mayıs'ta yayınlanan bölümüyle final yaptı. Ortalama giden reytinglerle final yapan dizi, son bölümüyle AB grubunda zirvede yer aldı.

AB grubunda aldığı 4.14 reytingle zirvede yer alan Kıskanmak, totalde 3.52 reytingle beşinci, ABC1'de 4.21 reytingle üçüncü oldu. Total ve ABC1'de ise reyting birincisi başrolü Afra Saraçoğlu'nun ayrılık kararı aldığı A.B.İ. dizisi oldu.

Gündüz kuşağının yakın markajda olduğu 19 Mayıs Salı reyting sonuçları şu şekilde:

Total Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. – 6.14

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 4.15

  • Esra Erol'da – 3.97

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 3.65

  • Kıskanmak – 3.52

  • Survivor – 3.52

  • A.B.İ. (Özet) – 2.88

  • Atv Ana Haber – 2.77

  • Gelin – 2.74

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.42

  • ### AB Reyting Sonuçları

  • Kıskanmak – 4.14

  • A.B.İ. – 3.57

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 3.54

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.41

  • Survivor – 2.87

  • Kıskanmak (Özet) – 2.26

  • Esra Erol'da – 1.98

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 1.86

  • Zuhal Topal'la Yemekteyiz – 1.64

  • Atv Ana Haber – 1.63

  • ### ABC1 Reyting Sonuçları

  • A.B.İ. – 5.39

  • Mehmed Fetihler Sultanı – 4.41

  • Kıskanmak – 4.21

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.85

  • Esra Erol'da – 3.25

  • Survivor – 3.15

  • Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber – 2.61

  • Kıskanmak (Özet) – 2.45

  • Atv Ana Haber – 2.29

  • A.B.İ. (Özet) – 2.24

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
