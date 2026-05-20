40 Dakikalık Yolu 8 Dakikaya Düşürecek Dev Projede Yapım Süreci Başladı

KGM Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yaklaşık maliyeti 31 milyar 483 milyon 303 bin 123 TL olarak hesaplanan ihale sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. İhalede geçerli teklif sunan dört firma yarıştı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 'Zonguldak Çevre Yolu km: 36+300-49+362,26 Arası Yapımı' işini kapsayan projenin yapımı için Demce Yapı-ASL İnşaat iş ortaklığı imza atıldı.

Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından güzergah üzerinde incelemeler yapıldı. Bu proje, yalnızca bir yol projesi olarak değil, şehrin çehresini değiştirecek bir adım olarak görülüyor.