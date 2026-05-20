article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
40 Dakikalık Yolu 8 Dakikaya Düşürecek Dev Projede Yapım Süreci Başladı

40 Dakikalık Yolu 8 Dakikaya Düşürecek Dev Projede Yapım Süreci Başladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 14:50

Zonguldak'ta ulaşımı rahatlatacak çevre yolu projesi için imzalar atıldı. Projenin ardından, yaklaşık 40 dakika süren yol, 8 dakikaya düşecek. Dev projede yapım süreci başlatıldı. Yolun sadece bir proje olmadığı, aynı zamanda şehrin çehresini değiştirecek bir dönüşüm hamlesi olduğu belirtiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

40 dakikalık yol, 8 dakikaya düşüyor.

40 dakikalık yol, 8 dakikaya düşüyor.

KGM Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yaklaşık maliyeti 31 milyar 483 milyon 303 bin 123 TL olarak hesaplanan ihale sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. İhalede geçerli teklif sunan dört firma yarıştı. 

Yapılan değerlendirmelerin ardından 'Zonguldak Çevre Yolu km: 36+300-49+362,26 Arası Yapımı' işini kapsayan projenin yapımı için Demce Yapı-ASL İnşaat iş ortaklığı imza atıldı.

Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından güzergah üzerinde incelemeler yapıldı. Bu proje, yalnızca bir yol projesi olarak değil, şehrin çehresini değiştirecek bir adım olarak görülüyor.

"2027 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde kısım kısım tamamlanacak."

"2027 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde kısım kısım tamamlanacak."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yaptığı değerlendirmelerde şu ifadelere yer verdi:

'Zonguldak çevre yolu olarak adlandırdığımız Zonguldak için de çok önemli bir yere sahip olan Zonguldak'ın geleceği adına şehrimizin, şehircilik ve trafik anlamında gelişmesi, güzelleşmesi anlamında da çok farklı katma değer sağlayacak olan çevre yolumuzun ihalesi yapılmıştı. 2 gün öncesinde sözleşmesi yapılarak firma artık yeri teslim aldı...26,4 milyar TL gibi aslında dev bir bütçe ile biz bu hizmeti Zonguldaklı hemşerilerimize yetiştireceğiz. İnşallah açılışını yapmak da bizlere nasip olur. Çünkü çok önemli bir proje. Sadece ve sadece bir karayolu veya tünel çalışması değil. Karayolunun tünellerimizin çıktığı farklı seviye kavşakların olduğu yerleri de değişip, dönüştürebilecek bir potansiyele sahip. '

Karaelmas, Çaydamar, Kozlu, Ökuşne ve Ilıksu kavşaklarını da birbirine bağlayacak olan projede çalışmalar devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın