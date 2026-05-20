Final Yapan Dizilerin Ardından Güncel Dizi Takvimi Netleşti: Hangi Gün Hangi Dizi Var?

Bu sezon televizyon dünyası birçok finale ev sahipliği yaptı. Düşük reytingler ve artan maliyetler sonucu dizi sektöründe zorlu bir süreç yaşanıyor. Son günlerde final kararı alan diziler ise Cennetin Çocukları ve Eşref Rüya. TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları başrol değişimiyle bu sezon gündemden düşmemişti. Kanal D dizisi Eşref Rüya ise ani final kararıyla şok etkisi yaratmıştı. Şimdiyse final kararlarıyla birlikte güncel dizi takvimi netleşti.

