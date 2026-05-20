Final Yapan Dizilerin Ardından Güncel Dizi Takvimi Netleşti: Hangi Gün Hangi Dizi Var?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 15:06

Bu sezon televizyon dünyası birçok finale ev sahipliği yaptı. Düşük reytingler ve artan maliyetler sonucu dizi sektöründe zorlu bir süreç yaşanıyor. Son günlerde final kararı alan diziler ise Cennetin Çocukları ve Eşref Rüya. TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları başrol değişimiyle bu sezon gündemden düşmemişti. Kanal D dizisi Eşref Rüya ise ani final kararıyla şok etkisi yaratmıştı. Şimdiyse final kararlarıyla birlikte güncel dizi takvimi netleşti.

Cennetin Çocukları pazartesi günleri, Eşref Rüya ise çarşamba günleri yayınlanıyordu.

TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Cennetin Çocukları sezon ortasında başrol değişikliğine giderek hem kadrosunu hem de hikayesini yenilemişti. Dizinin ikinci sezonda devam edip etmeyeceği merak edilirken geçtiğimiz haftalarda final kararı aldığı açıklanmıştı.

Kanal D’nin favori dizisi Eşref Rüya ise aslında üçüncü sezonda devam etme kararı almış, ancak ani bir karar değişikliğiyle final yapacağını açıklamıştı. Çarşamba akşamlarına damga vuran dizi başarılı reyting sonuçlarına rağmen ekran yolculuğunu noktalayacak. 

Dizilerin yayından kalkacak olmasıyla birlikte güncel dizi takvimi de değişti.

Dizi Dünyası adlı sayfa 2026 dizi takvimini paylaştı

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

  • Star: Sevdiğim Sensin

  • NOW: Halef: Törelerin Ötesinde

Cuma

Cumartesi

Pazar

  • TRT 1: Teşkilat

  • Star: Çirkin

  • Kanal D: Daha 17

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
