Bir Onkolog Adım Adım Anlattı: Şekeri Bırakırsanız Vücudunuzda Nasıl Bir Değişim Meydana Gelir?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 09:38

Şeker artık modern beslenmenin en sinsi 'tatlı belası' olarak kabul ediliyor. İşin ilginç yanı, şekerin zararlarını sadece kilo alımı veya diş çürüğü ile sınırlı sanıyorduk. Ancak bilimsel araştırmalar derinleştikçe durumun çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden pek çok kişi şekeri hayatından tamamen çıkartmaya çalışıyor. 

Uz.Dr. Serhat Demirer, şekeri bırakmanız halinde vücutta meydana gelecek değişimleri adım adım anlattı. Anlattığı süreç şekeri bırakmak isteyen ama başaramayanlara da motivasyon verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/kansersiz1y...
Uzman Dr. Serhat Demirer’in anlatımına göre, 30 gün boyunca şeker tüketmeyi bıraktığınızda vücudunuzda gerçekleşen değişimler şu şekilde;

1. Hafta: Şeker Gribi Dönemi

İlk hafta en zorlu süreçtir. Vücudunuz şekere olan bağımlılığından kurtulmaya çalışırken 'şeker gribi' benzeri belirtiler gösterir:

  • Dopamin Düşüşü: Beynin ödül sistemi şekerden mahrum kaldığı için dopamin seviyesi aniden düşer.

  • Huzursuzluk: Baş ağrısı, sinirlilik ve yoğun bir yorgunluk hissi görülebilir.

  • Kırılma Noktası: Bu hafta bağımlılığın en çok test edildiği dönemdir; pes etmemek kritik önem taşır.

2. Hafta: Metabolik Dönüşüm

İkinci haftada vücudunuz yeni sisteme adapte olmaya başlar:

  • Yağ Yakımı: Vücudunuz artık enerji için şeker yerine yağ yakmaya başlar (metabolik anahtarlama).

  • İnsülin Direnci: İnsülin direnciniz kırılmaya başlar.

  • Ödem ve Tansiyon: Vücuttaki ödem atılır, tansiyon dengelenir ve karaciğer yağlanması hızla azalır.

3. Hafta: Enflamasyonun Azalması

Doktorun 'en sevdiğim evre' olarak tanımladığı bu süreçte içsel bir iyileşme başlar:

  • Kronik Enflamasyon: Vücuttaki gizli iltihaplanma (kronik enflamasyon) azalır.

  • Bağırsak Sağlığı: CRP değerleri düşer, bağırsak bariyeri güçlenir ve mikrobiyata iyileşir. Bu da hastalıklara karşı vücudunuzun bir 'zırh' kuşanması anlamına gelir.

4. Hafta: Hücresel Yenilenme

Son haftada ise vücut en derin temizliğini yapar:

  • Otofaji: 'Kendi kendini yeme' anlamına gelen otofaji devreye girer. Vücut, çöp ve hasarlı hücreleri temizleyerek derin bir hücresel onarım gerçekleştirir.

  • Zihinsel Berraklık: Zihninizdeki 'sis perdesi' kalkar; daha odaklı ve enerjik hissedersiniz.

  • Tat Reseptörleri: Dopamin reseptörleri onarıldığı için tat alma duyularınız hassaslaşır. Bir elmadan bile eskiden yediğiniz şerbetli tatlılar kadar keyif almaya başlarsınız.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
