article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzman Gıda Mühendisi Uyardı: Salatalarınızı Bu Kaplarda Yiyorsanız Tiner ya da Vernik Yiyorsunuz!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.04.2026 - 18:36 Son Güncelleme: 21.04.2026 - 18:41

İçerik Devam Ediyor

Yediğimiz yemekler kadar kullandığımız mutfak gereçleri de önemli. Kullandığımız malzemelerin içindeki kimyasallar yemeklerimize sızabiliyor. Bu da sağlığımızı büyük ölçüde etkiliyor. Bu yüzden kullandığımız ürünleri dikkatli seçmek gerekiyor. 

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, tahta kaplar hakkında uyarıda bulundu. Doğal malzemeden üretildiği için sağlıklı olduğu düşünülen ürünlerin içeriğinden bahseden Bayburtluoğlu, pek çok kişiyi aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DXWFE...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki hangi kaplar güvenli?

1. Cam Kaplar

Mutfaktaki en sağlıklı ve güvenli seçenektir. Cam, gözeneksiz bir yapıya sahip olduğu için kimyasal maddelerin yiyeceklere sızma riski yoktur. Hem sıcak hem de soğuk yiyecekler için idealdir.

2. Porselen ve Seramik Kaplar

Yüksek sıcaklıklarda fırınlanmış, kaliteli porselenler oldukça güvenlidir. Ancak yüzeyindeki boyaların ve sırrın (parlak katman) kurşun veya kadmiyum içermediğinden emin olmak gerekir. Mümkünse beyaz ve desensiz olanları tercih edilmelidir.

3. Paslanmaz Çelik Kaplar

Dayanıklı, uzun ömürlü ve hijyeniktir. Gıdayla tepkimeye girmez. Özellikle 18/10 paslanmaz çelikler, korozyona karşı en dirençli ve mutfak kullanımı için en uygun olanlardır.

4. Dökme Demir (Cast Iron)

Eğer kaplamasız veya kaliteli emaye kaplı ise dökme demir mutfaktaki en sağlıklı pişirme ve servis araçlarından biridir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın