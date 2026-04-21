Uzman Gıda Mühendisi Uyardı: Salatalarınızı Bu Kaplarda Yiyorsanız Tiner ya da Vernik Yiyorsunuz!

1. Cam Kaplar

Mutfaktaki en sağlıklı ve güvenli seçenektir. Cam, gözeneksiz bir yapıya sahip olduğu için kimyasal maddelerin yiyeceklere sızma riski yoktur. Hem sıcak hem de soğuk yiyecekler için idealdir.

2. Porselen ve Seramik Kaplar

Yüksek sıcaklıklarda fırınlanmış, kaliteli porselenler oldukça güvenlidir. Ancak yüzeyindeki boyaların ve sırrın (parlak katman) kurşun veya kadmiyum içermediğinden emin olmak gerekir. Mümkünse beyaz ve desensiz olanları tercih edilmelidir.

3. Paslanmaz Çelik Kaplar

Dayanıklı, uzun ömürlü ve hijyeniktir. Gıdayla tepkimeye girmez. Özellikle 18/10 paslanmaz çelikler, korozyona karşı en dirençli ve mutfak kullanımı için en uygun olanlardır.

4. Dökme Demir (Cast Iron)

Eğer kaplamasız veya kaliteli emaye kaplı ise dökme demir mutfaktaki en sağlıklı pişirme ve servis araçlarından biridir.