Listede Yine Kapı Sütü Var! Diyetisyen Büşra Çalışkan "Ölsem Dahi Tüketmem" Dediği Gıdaları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 11:23

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için tükettiğimiz gıdaların içeriği ve temizliğinin önemi büyük. Doğru beslenme alışkanlıkları, vücudun direncini artırarak hastalıklardan korunmamıza yardımcı olur. İşlenmiş ve içeriği belirsiz ürünlerden uzak durmak, uzun vadede yaşam kalitemizi doğrudan yükseltir. Peki hangi gıdalar tehlikeli? 

Diyetisyen Büşra Çalışkanölse dahi tüketmeyeceği gıdaları sıraladı. Listede yine kapı sütü yer aldı.

Saydığı yiyecekler hepimizin mutfağında bulunuyor. Peki diyetisyene göre bu ürünler neden bu kadar sağlıksız?

1. Açıkta Satılan Salçalar

Açıkta satılan salçalar, hava ile temas ettiği için hızla küflenebilir. Bu küfler, karaciğer üzerinde yıkıcı etkileri olan ve kanserojen bir madde olan aflatoksin üretebilir. Raf ömrünü uzatmak için standartların çok üzerinde tuz veya içeriği belirsiz koruyucu kimyasallar içerebilirler. Bu da tansiyon ve böbrek sağlığı için büyük bir risk oluşturur.

2. Açıkta Satılan Kapı Sütleri

Çiğ sütler; brucellasalmonella ve listerya gibi ciddi hastalıklara yol açan bakterileri barındırabilir. Evde yapılan kaynatma işlemi, bu bakterileri tamamen öldürmeyebilir. Öldürse bile sütün içindeki vitamin ve mineral değerlerini büyük ölçüde yok eder. Sütün içine su katılması veya sağımdan soframıza kadar olan süreçteki hijyen koşullarının denetlenememesi en büyük dezavantajdır.

3. Eritme, Krem ve Tost Peynirleri

Bu peynirler genellikle 'ikinci sınıf' olarak tabir edilen, hatalı üretilmiş veya son kullanma tarihi yaklaşmış diğer peynirlerin kimyasal tuzlarla eritilmesiyle elde edilir.Peynirin o yumuşak ve akışkan kıvamını alması için yüksek miktarda sodyum fosfat ve diğer katkı maddeleri kullanılır. Bu maddeler vücuttaki kalsiyum dengesini bozabilir ve damar sertliğine yol açabilir. Klasik bir peynire göre çok daha fazla katkı maddesi, daha az protein ve daha fazla doymuş yağ içerme eğilimindedirler.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
