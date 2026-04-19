Listede Yine Kapı Sütü Var! Diyetisyen Büşra Çalışkan "Ölsem Dahi Tüketmem" Dediği Gıdaları Sıraladı

1. Açıkta Satılan Salçalar

Açıkta satılan salçalar, hava ile temas ettiği için hızla küflenebilir. Bu küfler, karaciğer üzerinde yıkıcı etkileri olan ve kanserojen bir madde olan aflatoksin üretebilir. Raf ömrünü uzatmak için standartların çok üzerinde tuz veya içeriği belirsiz koruyucu kimyasallar içerebilirler. Bu da tansiyon ve böbrek sağlığı için büyük bir risk oluşturur.

2. Açıkta Satılan Kapı Sütleri

Çiğ sütler; brucella, salmonella ve listerya gibi ciddi hastalıklara yol açan bakterileri barındırabilir. Evde yapılan kaynatma işlemi, bu bakterileri tamamen öldürmeyebilir. Öldürse bile sütün içindeki vitamin ve mineral değerlerini büyük ölçüde yok eder. Sütün içine su katılması veya sağımdan soframıza kadar olan süreçteki hijyen koşullarının denetlenememesi en büyük dezavantajdır.

3. Eritme, Krem ve Tost Peynirleri

Bu peynirler genellikle 'ikinci sınıf' olarak tabir edilen, hatalı üretilmiş veya son kullanma tarihi yaklaşmış diğer peynirlerin kimyasal tuzlarla eritilmesiyle elde edilir.Peynirin o yumuşak ve akışkan kıvamını alması için yüksek miktarda sodyum fosfat ve diğer katkı maddeleri kullanılır. Bu maddeler vücuttaki kalsiyum dengesini bozabilir ve damar sertliğine yol açabilir. Klasik bir peynire göre çok daha fazla katkı maddesi, daha az protein ve daha fazla doymuş yağ içerme eğilimindedirler.