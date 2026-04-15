Gece Kuşları Dikkat! Bir Kardiyolog Geç Uyuyup Geç Uyanmanın Tehlikelerini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 08:38

Modern hayat insanı giderek daha geç saatlerde yaşamaya itti. Ekranlar, bildirimler, gece geç saatlere uzayan sosyal hayat ve iş derken pek çok kişinin uyku düzeni tamamen bozuldu. Oysa vücudumuz bu alışkanlıkları sessizce ve faturayı hiç beklemediğimiz bir anda çıkartıyor. 

Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin erken uyuyup erken uyanmanın kalp ve genel sağlık üzerindeki faydalarını ve geç uyumanın tehlikelerini anlattı. Videoya pek çok kişi için uyarı niteliğinde oldu fakat alışılmış düzenin nasıl değiştirilebileceği tartışma konusu.

Kaynak: https://www.instagram.com/kardiyobey/
Peki kaç saat uyumak gerekiyor?

Erken yatmak tek başına yeterli değil; toplam uyku süresi de kritik. Yetişkinler için 7 ila 9 saat ideal olarak kabul ediliyor. Ama aynı 8 saatin gece yarısı ile sabah 8 arasında mı yoksa gece 10 ile sabah 6 arasında mı uyunduğu kalp sağlığı açısından ciddi bir fark yaratıyor.

Uyku sırasında kalp atış hızı ve tansiyon düşüyor. Kalp bu saatlerde kendini onarıyor ve güne hazırlanıyor. Geç saatlere kadar uyanık kalmak bu onarım sürecini kısaltıyor. Araştırmalar gece 10 ile 11 arasında uyuyanların kalp hastalığı riskinin gece yarısından sonra uyuyanlara kıyasla belirgin şekilde düşük olduğunu gösteriyor.

Ayrıca ücut sabahın erken saatlerinde kortizol salgılamaya başlıyor. Bu hormon uyanmayı ve güne enerjiyle başlamayı sağlıyor. Geç uyuyup geç uyananlar bu doğal ritmi kaçırıyor. Kortizol seviyesi dengesiz seyreden kişilerde stres yönetimi zorlaşıyor ve kalp üzerindeki baskı artıyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
