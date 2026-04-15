Güney Kore'de Bir Okulda Ücretsiz Çıkan Öğle Yemeği Viral Oldu

Güney Kore'de Bir Okulda Ücretsiz Çıkan Öğle Yemeği Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 12:34

Bir çocuğun zihni, ancak karnı doyduğunda öğrenmeye hazır hale gelir. Vücut temel enerji ihtiyacını karşılayamadığında, beyin 'yüksek bilişsel fonksiyonları' kapatır ve odağını sadece temel ihtiyaçlara yöneltir. Dolayısıyla, yeterli beslenemeyen bir öğrenci için ders saati de verimsiz olacaktır. 

Güney Kore'de bir devlet okulunda öğrencilere ücretsiz olarak sunulan öğle yemeği sosyal medyada viral oldu. Pirzola, pilav, noodle ve elma dilimi patatesten oluşan tabak beğeni topladı.

Güney Kore'de eğitim sistemi nasıl?

Güney Kore'de eğitim sistemi nasıl?

Güney Kore eğitimi devlet politikasının merkezine yerleştirmiş ülkeler arasında. PISA sınavlarında sürekli üst sıralarda yer alan Kore, başarının yalnızca sınıfta değil yemekhanede, spor salonunda ve okul dışında da inşa edildiğine inanıyor. Ücretsiz ve kaliteli öğle yemeği bu bütüncül anlayışın bir parçası.

Güney Kore'de eğitim süreci, akademik başarıyı her şeyin önünde tutan, oldukça uzun ve disiplinli bir takvime dayanıyor. Bir öğrencinin günlük rutini sabah 08:00 civarında başlar. Okulda geçen normal ders saatlerinin ardından, akşamları okulda yapılan zorunlu etütler ve gece geç saatlere kadar süren Hagwon adlı özel kurslarla devam eder. Lise düzeyindeki öğrencilerin büyük bir kısmı günü gece 22:00 veya 00:00 sularında tamamlar. Bu tempo, öğrencilerin günün yaklaşık 12 ile 16 saatini doğrudan eğitim faaliyetlerine ayırması anlamına gelmektedir.

Sistemin temel amacı, öğrencileri Suneung adı verilen ve gelecekteki kariyerlerini belirleyen tek bir büyük sınavı kazandırmaktır. Devlet, fiziksel beslenmenin öğrenme üzerindeki etkisini bildiği için okulda protein ve sebze odaklı, dengeli öğünleri ücretsiz sağlar. Ancak bu sistemde zihinsel tokluk kadar, yüksek rekabetin getirdiği yorgunluk da ön plandadır. Eğitim, bireysel gelişimden ziyade ulusal bir yarış ve toplumsal bir görev olarak kabul edildiği için bu yoğun çalışma saatleri ülke genelinde normal karşılanıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
