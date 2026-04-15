Güney Kore'de Bir Okulda Ücretsiz Çıkan Öğle Yemeği Viral Oldu

Güney Kore eğitimi devlet politikasının merkezine yerleştirmiş ülkeler arasında. PISA sınavlarında sürekli üst sıralarda yer alan Kore, başarının yalnızca sınıfta değil yemekhanede, spor salonunda ve okul dışında da inşa edildiğine inanıyor. Ücretsiz ve kaliteli öğle yemeği bu bütüncül anlayışın bir parçası.

Güney Kore'de eğitim süreci, akademik başarıyı her şeyin önünde tutan, oldukça uzun ve disiplinli bir takvime dayanıyor. Bir öğrencinin günlük rutini sabah 08:00 civarında başlar. Okulda geçen normal ders saatlerinin ardından, akşamları okulda yapılan zorunlu etütler ve gece geç saatlere kadar süren Hagwon adlı özel kurslarla devam eder. Lise düzeyindeki öğrencilerin büyük bir kısmı günü gece 22:00 veya 00:00 sularında tamamlar. Bu tempo, öğrencilerin günün yaklaşık 12 ile 16 saatini doğrudan eğitim faaliyetlerine ayırması anlamına gelmektedir.

Sistemin temel amacı, öğrencileri Suneung adı verilen ve gelecekteki kariyerlerini belirleyen tek bir büyük sınavı kazandırmaktır. Devlet, fiziksel beslenmenin öğrenme üzerindeki etkisini bildiği için okulda protein ve sebze odaklı, dengeli öğünleri ücretsiz sağlar. Ancak bu sistemde zihinsel tokluk kadar, yüksek rekabetin getirdiği yorgunluk da ön plandadır. Eğitim, bireysel gelişimden ziyade ulusal bir yarış ve toplumsal bir görev olarak kabul edildiği için bu yoğun çalışma saatleri ülke genelinde normal karşılanıyor.