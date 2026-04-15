Bestemsu Özdemir Haklıymış! Bir Doktor Bebeklerin Neden Kalın Giydirilmemesi Gerektiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 11:22 Son Güncelleme: 15.04.2026 - 11:24

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Bestemu Özdemir 'bebeklerin üşümediğini' söylemiş ve oğlunu asla kalın giydirmediğini açıklamıştı. Bu açıklaması adeta infial yarattı ve pek çok anneden bu sözlere tepki geldi. Hatta çocuğu için endişelendiğini söyleyenler bile oldu. 

Sosyal medyada gündelik yaşamımızda bizi etkileyecek sağlık ipuçlarını ve değerli bilgileri paylaşan Doktor Mehmet Ali Tatar bu konuya bir açıklık getirdi. Kahverengi yağ dokularının öneminden bahseden doktor pek çok ebeveyni aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/drmehmetali...
Kahverengi Yağ Hücresi Nedir ve Ne İşe Yarar?

Beyaz yağ hücreleri (göbek veya kalça bölgesinde birikenler) kalorileri depolar ve vücudu yalıtır. Kahverengi yağ hücreleri ise termogenez (ısı üretimi) denilen bir işlem yapar. Soğukla karşılaştığında bu hücreler, depolanmış yağları ve kandaki şekeri yakarak titremeye gerek kalmadan vücudu ısıtır. Bebekler titreyerek vücut ısılarını koruyamadıkları için bu doku onlar için hayati bir 'iç kalorifer' gibidir.

Yetişkinlerde Oluşur mu?

Eskiden kahverengi yağın sadece bebeklerde olduğu ve yetişkinlikte tamamen yok olduğu sanılıyordu; ancak modern tıp bunun yanlış olduğunu kanıtladı.

  • Mevcut Olanlar: Yetişkinlerde de kahverengi yağ bulunur, fakat miktarı bebeklere göre çok daha azdır. Genellikle boyun, köprücük kemiği çevresi, omurga ve böbrek üstü bezleri civarında yoğunlaşır.

  • Yeniden Aktifleşme: Mevcut kahverengi yağ hücreleri soğuğa maruz kaldığında (örneğin soğuk duş veya soğuk hava) aktifleşir.

  • 'Bej' Yağ Hücreleri: Yetişkinlerde en heyecan verici durum budur. Beyaz yağ hücreleri, belirli uyaranlarla kahverengi yağ gibi davranmaya başlayabilir. Buna 'yağın kahverengileşmesi' (browning) denir ve bu hücrelere bej yağ denir.

Kahverengi Yağı Artırmak Mümkün mü?

Evet, yetişkinlikte kahverengi yağın aktivitesini artırmak için bilimsel olarak şu yöntemler üzerinde duruluyor:

  • Soğuğa Maruz Kalmak: Odanın sıcaklığını düşürmek veya soğuk duş almak, vücudun ısı üretmek için bu hücreleri çalıştırmasını sağlar.

  • Düzenli Egzersiz: Egzersiz sırasında salgılanan 'irisin' hormonu, beyaz yağ hücrelerinin kahverengiye (bej yağ) dönüşmesine yardımcı olabilir.

  • Sağlıklı Uyku: Melatonin hormonunun kahverengi yağ aktivitesini desteklediğine dair çalışmalar bulunmaktadır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
