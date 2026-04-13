Yeni Fobi Kilidi Açıldı: Bir Adam Arabasında Keyifle Şarkı Söylerken Çenesi Çıktı

Çene, vücuttaki en hareketli eklemlerden biri. Ağzın gereğinden fazla açılması çene ekleminin yuvasından kaymasına neden olabiliyor. Şarkı söylemek, esneme ya da büyük bir lokma almak bu durumu tetikleyebiliyor. Bağ dokusu gevşekliği ve eklem yapısına göre bazı kişilerde bu durum çok daha kolay gerçekleşiyor.

Çene Çıkması Tehlikeli mi?

Tek seferlik bir çıkık genellikle ciddi bir sorun değil. Ancak tekrarlayan çıkıklar eklem yapısını zamanla zayıflatıyor ve kronik bir hal alabiliyor. Bu yüzden doktora gitmek hem çıkığı yerine oturtmak hem de altta yatan bir sorun olup olmadığını anlamak açısından kritik.

Tekrar Çıkmaması İçin Ne Yapılmalı?

Ağzı aşırı açmaktan kaçınmak, sert ve büyük lokmalar yememek, diş gıcırdatmaya karşı önlem almak önemli. Tekrarlayan çıkıklarda ise fizyoterapi veya eklem desteği sağlayan apareyler devreye girebiliyor.