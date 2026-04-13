Yeni Fobi Kilidi Açıldı: Bir Adam Arabasında Keyifle Şarkı Söylerken Çenesi Çıktı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 12:24

İnsan vücudu bazen en sıradan anlarda bile sürprizler yapabiliyor. Bazen gün içinde her zaman yaptığımız bir hareket bile başımıza iş açabiliyor. Beklenmedik anlarda yaşanan problemler tadımızı kaçırırken, ömür boyu sürecek bir korkuya da sebep oluyor. 

'truva_ati_17' isimli içerik üreticisi arabasında keyifle şarkı söyleyerek yolculuk yaparken bir anda çenesi çıktı. O anlar izleyenleri de yeni fobi sahibi yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/truva_ati_1...
Peki çene neden çıkar?

Çene, vücuttaki en hareketli eklemlerden biri. Ağzın gereğinden fazla açılması çene ekleminin yuvasından kaymasına neden olabiliyor. Şarkı söylemek, esneme ya da büyük bir lokma almak bu durumu tetikleyebiliyor. Bağ dokusu gevşekliği ve eklem yapısına göre bazı kişilerde bu durum çok daha kolay gerçekleşiyor.

Çene Çıkması Tehlikeli mi? 

Tek seferlik bir çıkık genellikle ciddi bir sorun değil. Ancak tekrarlayan çıkıklar eklem yapısını zamanla zayıflatıyor ve kronik bir hal alabiliyor. Bu yüzden doktora gitmek hem çıkığı yerine oturtmak hem de altta yatan bir sorun olup olmadığını anlamak açısından kritik.

Tekrar Çıkmaması İçin Ne Yapılmalı? 

Ağzı aşırı açmaktan kaçınmak, sert ve büyük lokmalar yememek, diş gıcırdatmaya karşı önlem almak önemli. Tekrarlayan çıkıklarda ise fizyoterapi veya eklem desteği sağlayan apareyler devreye girebiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
