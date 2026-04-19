1998'de Yürürlüğe Giren Ultra Hijyenik Ekmek Poşetleme Uygulamasından Görüntüler ve Halkın Tepkisi

Ekmeklerin poşete girmesi kararı, hijyen ve halk sağlığı gerekçeleriyle alınmıştı. Ancak bu uygulama, 1990’lı yılların sonunda kısa süreli bir deneme olarak kalmış ve çeşitli sebeplerle hayata geçememişti. Bu uygulamayla ekmeğin fırından tezgaha, oradan da müşteriye ulaşana kadar pek çok elle temas etmesini engellemek amaçlanmıştı. Toz, kir ve dış etkenlerden ekmeği koruyarak daha sağlıklı bir tüketim sunulmak isteniyordu. Aynı zamanda Avrupa Birliği uyum süreçleri ve gıda sektöründeki modernleşme adımları kapsamında 'el değmeden üretim ve paketleme' vizyonu hedefleniyordu.

Fakat poşetleme işlemi fırıncılar için ciddi bir ek maliyet oluşturdu. O dönemdeki ekonomik koşullarda bu maliyetin ekmek fiyatlarına yansıması halkın tepkisini çekecekti. Sıcak ekmek poşete girdiğinde oluşan buhar (terleme), ekmeğin hamurlaşmasına ve çok daha çabuk bayatlamasına ve küflenmesine neden oluyordu. Bu da ciddi bir israf riskini beraberinde getirdi. Fırınların o günkü teknolojisi, seri bir şekilde sıcak ekmeği paketlemeye veya uygun şekilde soğutup poşetlemeye hazır değildi. Bu yüzden karar tamamen rafa kaldırıldı.