1998'de Yürürlüğe Giren Ultra Hijyenik Ekmek Poşetleme Uygulamasından Görüntüler ve Halkın Tepkisi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.04.2026 - 10:05

Bildiğiniz üzere ekmekler günümüzde fırından çıktığı gibi tezgaha ya da kasaya yığılıyor, elle dokunularak seçiliyor ve çoğu zaman hiçbir ambalaj olmadan eve götürülüyor. Hijyen standardı tamamen fırıncının insiyatifinde. Bu durum 1998'2 kadar böyleydi. Fakat 1998'de bir kararla bu gidişe bir son verilmek istendi. 

1998'de ekmeklerin artık poşetle satılması kararının ardından halkın görüşlerinin alındığı röportaj sosyal medya yeniden paylaşıldı. Ekmeğin poşetlenme anından görüntülerin de yer aldığı video 'Neden?' sorusunu sordurdu.

Peki bu karar neden alınmıştı neden iptal oldu?

Ekmeklerin poşete girmesi kararı,  hijyen ve halk sağlığı gerekçeleriyle alınmıştı. Ancak bu uygulama, 1990’lı yılların sonunda kısa süreli bir deneme olarak kalmış ve çeşitli sebeplerle hayata geçememişti. Bu uygulamayla ekmeğin fırından tezgaha, oradan da müşteriye ulaşana kadar pek çok elle temas etmesini engellemek amaçlanmıştı. Toz, kir ve dış etkenlerden ekmeği koruyarak daha sağlıklı bir tüketim sunulmak isteniyordu. Aynı zamanda Avrupa Birliği uyum süreçleri ve gıda sektöründeki modernleşme adımları kapsamında 'el değmeden üretim ve paketleme' vizyonu hedefleniyordu.

Fakat poşetleme işlemi fırıncılar için ciddi bir ek maliyet oluşturdu. O dönemdeki ekonomik koşullarda bu maliyetin ekmek fiyatlarına yansıması halkın tepkisini çekecekti. Sıcak ekmek poşete girdiğinde oluşan buhar (terleme), ekmeğin hamurlaşmasına ve çok daha çabuk bayatlamasına ve küflenmesine neden oluyordu. Bu da ciddi bir israf riskini beraberinde getirdi. Fırınların o günkü teknolojisi, seri bir şekilde sıcak ekmeği paketlemeye veya uygun şekilde soğutup poşetlemeye hazır değildi. Bu yüzden karar tamamen rafa kaldırıldı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
