İstanbul’un 3 Nisan 1897’de Alexandre Promio Tarafından Çekilen Video Görüntüleri

1897 İstanbul'unun sokakları, Boğaz'daki kayıklar, dönemin insanları ve şehrin silüeti... Bugün baktığımızda hem tanıdık hem de inanılmaz derecede farklı bir İstanbul görüyoruz.

İstanbul O Dönemde Nasıl Bir Şehirdi?

1897 İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. Şehir Avrupa ile Asya arasındaki köprü konumuyla dünyanın en kozmopolit kentlerinden biriydi. Promio'nun o günlerde çektiği görüntüler bu tarihsel öneme sahip şehri dünyaya ilk kez hareketli bir kare olarak tanıttı.

Alexandre Promio Kim?

Promio, Lumière kardeşlerin en güvendiği kameramanlarından biriydi. Avrupa'nın dört bir yanını, Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı gezen Promio bulunduğu her şehri kayıt altına aldı. İstanbul'a gelişi de bu dünya turnesinin bir parçasıydı ve şehrin o dönemki görüntülerini sonraki nesillere bıraktı.