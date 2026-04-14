İstanbul’un 3 Nisan 1897’de Alexandre Promio Tarafından Çekilen Video Görüntüleri

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.04.2026 - 23:46

Kameranın icadı sadece bir teknoloji devrimi değil, insanlığın zamanı durdurma ve gerçeği dondurma arzusunun gerçeğe dönüşmesi hikayesi. Bu icat günümüzde bambaşka bir boyuta evrildi ve her gün kullandığımız sıradan bir teknolojiye dönüştü. Fakat dönemi için ciddi bir adımdı. 

İstanbul'un ilk hareketli görüntüleri sinemanın icadından yalnızca 2 yıl sonra, 3 Nisan 1897'de Fransız kameraman Alexandre Promio tarafından çekildi. Bugün bile kendine hayran bırakan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yalnızca tarihi bir belge değil, bir şehrin hafızası.

1897 İstanbul'unun sokakları, Boğaz'daki kayıklar, dönemin insanları ve şehrin silüeti... Bugün baktığımızda hem tanıdık hem de inanılmaz derecede farklı bir İstanbul görüyoruz. 

İstanbul O Dönemde Nasıl Bir Şehirdi? 

1897 İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. Şehir Avrupa ile Asya arasındaki köprü konumuyla dünyanın en kozmopolit kentlerinden biriydi. Promio'nun o günlerde çektiği görüntüler bu tarihsel öneme sahip şehri dünyaya ilk kez hareketli bir kare olarak tanıttı.

 Alexandre Promio Kim? 

Promio, Lumière kardeşlerin en güvendiği kameramanlarından biriydi. Avrupa'nın dört bir yanını, Orta Doğu'yu ve Kuzey Afrika'yı gezen Promio bulunduğu her şehri kayıt altına aldı. İstanbul'a gelişi de bu dünya turnesinin bir parçasıydı ve şehrin o dönemki görüntülerini sonraki nesillere bıraktı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
