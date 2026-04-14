Bir "Hi" Bile Dememişti! Bir Genç Justin Bieber'ın 2013'te İstanbul Verdiği Konserin Görüntülerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.04.2026 - 16:44

2010'lu yıllar renkli konserler ve festivallerle Türkiye'de bir neslin ortak hafızasına kazınmış bir dönem. O dönemin en büyük ismi tartışmasız Justin Bieber'dı. Kariyerinin en parlak döneminde ülkemizde de konser veren Justin Bieber'ın ülkemize geldiği gün tüm gündem o olmuştu diyebiliriz. Haber programlarından sosyal medyaya kadar tek konuşulan şey Justin'di Elbette ikonik anlar da yaşandı. 

'meyorenn' isimli içerik üreticisi 2013 yılında Justin Bieber'ın İstanbul konserine gittiği günün fotoğraflarını paylaştı. Görüntüler herkesi hem o güne, hem de o dönemin Türkiye'sine götürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@meyorenn/phot...
O dönem Türkiye'de başka kimler konser vermişti?

Madonna — 2012 MDNA turu kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahne aldı. Türkiye'nin o döneme kadar gördüğü en büyük prodüksiyonlardan biriydi.

Metallica — 2010 Sonisphere Festivali kapsamında İnönü Stadyumu'nda Megadeth, Rammstein ve Slayer ile birlikte sahne aldı.

U2 — 2010 yılında 360 Tour kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi. Rekor kıran bu turnenin İstanbul ayağı efsanevi konserler arasında gösteriliyor.

Rihanna — 2013 yılında Diamonds World Tour kapsamında İstanbul'a geldi. Justin Bieber ile hemen hemen aynı dönem.

Lady Gaga — 2012'de Born This Way Ball turu kapsamında İstanbul'da sahne aldı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
