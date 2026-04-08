Bir Dönemin Efsane Girl Band'i Grup Hepsi Üyelerinin Yıllar İçindeki Değişimi

Gruptan ilk ayrılan isim olan Gülçin Ergül, müzik kariyerine başarılı bir şekilde solo olarak devam ediyor. Birçok albüm ve tekli çıkardı. 2021 yılında geçirdiği ağır bir trafik kazasında sevgilisini kaybetmiş, kendisi ise yaralı kurtulmuştu. Bu zorlu sürecin ardından müziğe geri döndü ve şu an aktif olarak şarkı söylemeye, yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Eren Bakıcı, müzik ve oyunculuk dünyasından en çok uzaklaşan üye oldu. Uzun süredir Muğla’nın köylerinde daha doğal ve sakin bir yaşam sürüyor. Seramik sanatı ve bahçe işleriyle ilgileniyor. Ayrıca çocuklara yönelik yaratıcı drama ve sanat atölyeleri düzenlediği biliniyor.Yakın zamanda ikinci çocuğunun dünyaya geleceği haberi de sosyal medyada gündem oldu.

Cemre Kemer, müzik kariyerini sonlandırıp sosyal medya fenomenliğine yöneldi. 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile evlendi ve iki de çocukları oldu oldu. Şu an vaktinin çoğunu ailesine ayırıyor ve Instagram üzerinden moda, yaşam tarzı ve anne-bebek içerikleri paylaşıyor.

Yasemin Yürük, spora olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Şu an aktif olarak fitness eğitmenliği yapıyor. Sosyal medyasında spor odaklı içerikler paylaşıyor ve sağlıklı yaşam üzerine çalışıyor. 2022 yılında 'Düştüm' adlı bir tekli çıkararak müziğe kısa bir göz kırpsa da, ana odağı spor ve sağlıklı yaşam koçluğu.