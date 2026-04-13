Kaptan Ayberk Samurkaş Süveyş Kanalı'nda Türk Savaş Gemileriyle Karşılaştıkları Anları Paylaştı

Denizcilik, insanın yalnızlıkla en derin biçimde yüzleştiği mesleklerden biri. Pek çoğu, yılın büyük bölümünü ailelerinden ve ülkelerinden uzakta geçiriyor. İletişim imkanları sınırlı, liman molaları ise kısa. Bu yüzden denizde vatandan bir iz görmek, bir bayrak, bir gemi ya da tanıdık bir ses bile olsa sıradan bir an olmaktan çıkıyor.

Aylardır evinden uzakta olanKaptan Ayberk Samurkaş, Süveyş Kanalı'nı geçerken Türk savaş gemileriyle karşılaştıklarını paylaştı. O anlar izleyenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı.