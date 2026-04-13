Mantıklı mı Saçma mı? İtalya'da 1 Euro'ya Ev Alan Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Evin İçini Gösterdi

İtalya'nın terk edilmiş kasabalarını canlandırmak için başlattığı '1 Euro'luk Evler' projesi, kulağa romantik bir İtalyan rüyası gibi gelse de, aslında bu bir gayrimenkul alımından ziyade bir restorasyon taahhüdü. 1 Euro sadece 'anahtar teslim' fiyatıdır. Asıl fatura, tapuyu aldıktan sonra başlar. Basit yapısal onarımlar, su ve elektrik tesisatı için en az 20.000 € - 30.000 €. Çatının yenilenmesi, zeminlerin yapılması ve tarihi dokuya uygun malzeme kullanımıyla bu rakam 50.000 € ile 100.000 € arasına rahatlıkla çıkar.

İtalya'da inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetleri son yıllarda ciddi oranda arttı. Ayrıca evin bulunduğu yer genellikle dar sokaklı, tepelik bir köy olduğu için lojistik masrafları da bütçeyi şişirir.