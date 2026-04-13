İçerik Üreticisi Batuğ Özdek Gücün Kadınlarda Olduğu Topluluklarda Evlilik Ritüellerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 08:46

Evlilik, neredeyse tüm kültürlerde kutsal bir geçiş töreni olarak kabul görüyor. Ancak bu törenlerin nasıl şekillendiği, toplumun yapısına ve güç dengelerine göre inanılmaz farklılıklar gösteriyor. Özellikle kadının toplumsal hiyerarşide belirleyici olduğu kültürlerde evlilik ritüelleri alışılmışın çok dışına çıkıyor.

İçerik üreticisi Batuğ Özdek gücün kadınlarda olduğu toplulukların evlilik geleneklerini anlattı. Videoda bahsettiği her bir ritüel ayrı ayrı şoke etti.

Peki bunların dışında, gücün kadında olduğu topluluklar var mı derseniz;

Minangkabau: Dünyanın En Büyük Matriarkal Topluluğu 

Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde yaşayan Minangkabau halkında mülkiyet ve soyadı anne tarafından geçiyor. Evlilik törenlerinde damat gelin evine taşınır, kendi ailesinin değil eşinin ailesinin çatısı altında yaşar. Aile kararlarında son söz kadına aittir. Dünyada tek Müslüman Anaerkil topluluk olarak biliniyorlar. 

Mosuo: 'Erkeksiz Evlilik' Geleneği 

Çin'in güneybatısında yaşayan Mosuo topluluğunda evlilik kurumu batıdaki anlamıyla hiç var olmadı. 'Yürüyüş evliliği' olarak bilinen sistemde çiftler ayrı hanelerde yaşar. Çocuklar annenin evinde büyür ve babanın rolü geleneksel anlamda tanımlanmaz. Mülkiyet ve otorite tamamen kadın üzerinden aktarılır.  Evin reisi 'Ah mi' denilen en yaşlı kadındır. Tüm ekonomik kararlar onun elinden çıkar.

Khasi: Kadının Soyadını Taşıyan Topluluk 

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde yaşayan Khasi topluluğunda en küçük kız çocuğu ailenin mirasa tek varis olarak kabul edilir. Evlilikte damat gelinin soyadını alır ve çiftin kurduğu hanede kadın otoritesi esastır. Bu sistem o kadar baskındır ki, son yıllarda Khasi toplumundaki bazı erkekler 'haklarını aramak' için küçük çaplı dernekler kurup 'biz de miras alabilmeliyiz' diye kampanyalar düzenlemeye başlamıştır.

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
