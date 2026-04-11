Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan Anlattı: İstanbul'un Fethi Yeni Bir Çağı Başlattı mı?

Pelin Yelda Göktepe
11.04.2026 - 19:39

İstanbul'un fethi tarihimizin en önemli olaylarından biri. Sadece Türk tarihi için değil, dünya tarihinin akışını değiştiren o nadir kırılma noktalarından biri. Her birimiz, Fatih Sultan Mehmet'in bu fetihle bir çağı kapattığı ve yeni bir çağı başlattığını öğrendik. Peki gerçekten öyle mi?

Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan 'İstanbul'un Fethi gerçekten bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlattı mı?' sorusunu yanıtladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWxqpnMs8_K/
"Diğer coğrafyaları etkileyecek bir etki yaratmadı"

Tarihin 'futbol maçı gibi' kesin bir günde bitip başka bir günde başlamadığını, çağlara ayırmanın modern insanın her şeyi rakamlara dökme ve dramatize etme merakından kaynaklandığını belirtiten Emrah Safa Gürkan, İstanbul'un fethinin Türk tarihi için çok önemli olduğunu ancak dünya genelinde kalıcı, yapısal ve ekonomik bir değişim yaratmadığını anlattı. Gerçek çağ değişimlerinin; matbaanın icadı, Reform, coğrafi keşifler ve kapitalizmin ortaya çıkışı gibi dünyayı bütüncül bir ticaret ve düşünce birimi haline getiren olaylarla gerçekleştiğini söylüyen Gürkan, belgeselci ve filmcilerin bu tarz 'tek ve büyük olayları' daha dramatik olduğu için öne çıkardığını, ancak gerçek değişimin daha yavaş ve derin süreçlerle olduğunu vurguladı.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.

