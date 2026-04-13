İspanya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Türk Olduğunu Söylediğinde Karşılaştığı Coşkuyu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 13:11

Birkaç yıl hafta Twitter'da başlayan Türk-İspanyol dostluğu, tüm sosyal medyayı sardı bildiğiniz üzere. İki ülkenin kullanıcıları birbirinin kültürünü, yemeklerini ve şakalarını keşfederek doğal bir sevgi bağı kurdu. O sanal dostluk sokaklara da taştı. 

Bir Türk içerik üreticisi İspanya sokaklarında Türk olduğunu söyledi ve büyük bir sevgi seli ile karşılaştı. Videodaki coşku izleyenlerin de içini ısıttı. 

KAYNAK

Kaynak: https://www.tiktok.com/@comeonumut4/v...
Dizilerin etkisi büyük.

Bildiğiniz üzere İspanya'da Türk dizileri oldukça yaygın. Bu yüzden zaten İspanyol halkı Türk kültürünü yakından tanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan dotluk akımı bu durumu daha da perçinledi. Sosyal medya çoğunlukla kutuplaşmanın ve nefretin yayıldığı bir mecra olarak eleştiriliyor. Türk-İspanyol dostluğu ise bunun tam tersini ispatladı. Bu durum sosyal medyada kalmadı, sokaklara da taştı. Birçok İspanyol yaz tatili rotasına Türkiye'yi ekledi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
