Senin Gizli Aşk Engelini Bu Test Buluyor!

Senin içinde anlatılmayan cümlelerden oluşan dev bir dünya var. Çok hissediyorsun ama her şeyi açıkça söylemek sana zor geliyor. Bu yüzden insanlar bazen seni çözmekte zorlanabiliyor. Halbuki senin içinde büyük bir sevgi, bağlılık ve derinlik var. Sorun şu ki kırılmaktan korktuğun için duygularını filtreleyerek gösteriyorsun. 'Beni yanlış anlar mı?', 'fazla mı görünürüm?' gibi düşünceler seni geri tutuyor. Sonra da insanlar seni mesafeli sanabiliyor. Oysa sen sadece kalbini kolay teslim etmeyen birisin. Senin aşk hayatındaki en büyük anahtar, hislerini saklamanın seni korumadığını fark etmek olacak. Çünkü bazı duygular ses çıkarmadığında içeride yankılanıp duruyor.