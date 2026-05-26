Senin Gizli Aşk Engelini Bu Test Buluyor!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.05.2026 - 16:01
Aşk bazen tam kapıyı çaldı derken ortadan kaybolan bir mesaj, bazen de 'neden hep aynı şeyleri yaşıyorum?' hissiyle gelir. Kimimiz fazla düşünüyor, kimimiz fazla kaçıyor, kimimiz ise kalbini korumaya çalışırken duvarlarını Everest seviyesine çıkarıyor. Peki senin aşk hayatındaki görünmez engel ne? Bu test, ilişkilerde seni sessizce sabote eden duyguyu ortaya çıkaracak! Hazırsan iç dünyandaki o gizli kırmızı alarmı buluyoruz.

1. Birinden hoşlanmaya başladığında ilk refleksin ne olur?

2. Mesajına geç cevap gelen biri hakkında ne düşünürsün?

3. İlk buluşmada seni en çok ne etkiler?

4. Bir ilişkide en büyük korkun nedir?

5. Hoşlandığın kişi sana duygularını çok yoğun gösterirse ne hissedersin?

6. Eski ilişkilerine baktığında en sık yaşadığın problem neydi?

7. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

8. Aşk senin için daha çok ne ifade ediyor?

9. Sevdiğin kişiden en çok hangi davranışı beklersin?

10. Bir ilişki ciddileşmeye başlayınca ne hissedersin?

Senin Engelin Terk Edilme Korkusu!

Sen ilişkilerde çok derin hisseden birisin. Birini sevdiğinde onu gerçekten hayatının merkezine koyabiliyorsun. Ama tam da bu yüzden kaybetme ihtimali seni fazlasıyla korkutuyor. Bazen daha ortada sorun yokken bile 'ya giderse?' düşüncesi zihninin arka odasında alarm gibi çalışıyor. Bu korku seni fazla fedakar olmaya, sürekli ilgi beklemeye ve bazen kendini unutmaya itebiliyor. Aslında senin ihtiyacın olan şey, bir ilişkinin sadece tutunmakla değil güvenle büyüdüğünü görmek. Kalbin sevgiye çok açık ama biraz huzura da ihtiyacı var. Çünkü aşk, sürekli diken üstünde beklenen bir sınav değil.

Senin Engelin Duygusal Kaçış Modu!

Sen biri sana fazla yaklaşınca içten içe geri çekilmeye başlayanlardansın. Çünkü bağ kurmak güzel olsa da tamamen açılmak seni huzursuz ediyor. Özgürlüğünü kaybetmekten, boğulmaktan ya da kendini fazla savunmasız hissetmekten çekiniyorsun. Bu yüzden bazen gerçekten hoşlandığın insanlara bile mesafeli davranabiliyorsun. İnsanlar seni güçlü ve kontrollü görüyor ama içinde 'ya işler karmaşıklaşırsa?' endişesi dönüyor. Aslında senin aşk hayatındaki en büyük mesele, sevmenin kontrol kaybı olmadığını kabul etmek. Kalbinin kapısını tamamen kapatmıyorsun ama zinciri hep takılı bırakıyorsun.

Senin Engelin Güven Problemi!

Sen ilişkilerde kolay kolay rahatlayamıyorsun. Çünkü zihnin sürekli ihtimaller üretiyor. Bir mesajın tonu değişse bile içinde küçük bir dedektif uyanıyor. İnsanlara bağlanmak istiyorsun ama aynı zamanda incinmekten çok korkuyorsun. Bu yüzden bazen karşındaki kişiyi fark etmeden test ediyor, sorguluyor ya da mesafe koyuyorsun. En büyük problemin sevgisizlik değil, güven hissini tam kuramamak. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları hala duygularının üstünde ince bir sis gibi duruyor olabilir. Ama şunu unutma: Her yeni insan eski hikayenin devamı olmak zorunda değil. Kalbin sürekli savunmada kaldığında sevgi içeri girmekte zorlanıyor.

Senin Engelin Kendini Açmakta Zorlanman!

Senin içinde anlatılmayan cümlelerden oluşan dev bir dünya var. Çok hissediyorsun ama her şeyi açıkça söylemek sana zor geliyor. Bu yüzden insanlar bazen seni çözmekte zorlanabiliyor. Halbuki senin içinde büyük bir sevgi, bağlılık ve derinlik var. Sorun şu ki kırılmaktan korktuğun için duygularını filtreleyerek gösteriyorsun. 'Beni yanlış anlar mı?', 'fazla mı görünürüm?' gibi düşünceler seni geri tutuyor. Sonra da insanlar seni mesafeli sanabiliyor. Oysa sen sadece kalbini kolay teslim etmeyen birisin. Senin aşk hayatındaki en büyük anahtar, hislerini saklamanın seni korumadığını fark etmek olacak. Çünkü bazı duygular ses çıkarmadığında içeride yankılanıp duruyor.

İnci Döşer
