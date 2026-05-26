İstanbul, 120 Bin Kişilik Kanye West "Festivaline" Hazırlanıyor

Mira Hanım
Mira Hanım - Onedio Üyesi
26.05.2026 - 16:35
Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, 30 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek olan etkinlik, sadece bir konserden ibaret değil! Müzikseverler, gün boyu sürecek festival atmosferinin tadını çıkaracak.

Yaklaşık 120 bin kişilik katılım beklentisiyle planlanan organizasyonda müzik, eğlence ve çok daha fazlası bir arada olacak. Organizasyon, İstanbul'un bu yılki en büyük etkinliklerinden biri olacak.

İstanbul, Kanye West'e hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in İstanbul'da konser vereceği haberi, hayranlarını heyecanlandırdı. İstanbul, 30 Mayıs'ta Kanye West'e ve büyük sahne şovuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Müzikseverler, o gün yalnızca West'in şarkılarını dinlemekle kalmayacak. Müzik, eğlence ve çok daha fazlası izleyenleri bekliyor. Konser günü saat 13.00’te kapıların açılmasıyla birlikte etkinlik alanında 'Before Party' başlayacak.

Before Party'de DJ performansları ve sahne sürprizleri yer alacak.

Etkinlik, gün boyu sürecek deneyim alanlarıyla adeta bir festival alanına dönüşecek.

Efsane Kanye West konserinin ardından da eğlence bitmeyecek!

Konserin ardından başlayacak olan After Party’de müzik sabaha kadar kesintisiz devam edecek. Ayrıca, lazer, ışık ve havai fişek şovlarıyla görsel bir şölen yaşanacak. 

Ücretsiz katılım sağlanabilecek Before ve After Party’lerde Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi sevilen isimler de sahne alacak.

Konser sonrası ulaşım ücretsiz.

Etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğu rahatlatmak amacıyla şehir ulaşım altyapısında da destek sağlanacağı öğrenildi.

Hem metro seferlerinin sabaha kadar devam etmesi planlanıyor hem de konser sonrasında İBB tarafından yaklaşık 100 otobüsle şehrin farklı noktalarına ücretsiz ulaşım desteği verileceği aktarılıyor.

Yetkililer, özellikle etkinlik alanına ulaşım ve çıkışlarda toplu taşıma kullanımının önceliklendirilmesini tavsiye ediyor.

Kanye West'in İstanbul konseri, uzun yıllar akıllarda kalacak bir etkinlik olmaya hazırlanıyor!

