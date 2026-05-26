Fotoğraf Kabusa Döndü: Maymunla Poz Vermek İsteyen Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 16:39 Son Güncelleme: 26.05.2026 - 17:13

Hayvanlar aleminin her bir üyesi, beklenmedik hareketleriyle bizi şaşkınlığa sürükleyebiliyor. Canlıların tamamen kendi içgüdüleriyle hareket ettiği, hiçbir kurgu ya da yapaylık barındırmayan bu doğal anlar, izleyicide hem büyük bir kahkaha tufanı hem de derin bir şaşkınlık hissi uyandırıyor. Özellikle primatların insanlarla kurduğu sıra dışı ve bazen de sınırları aşan samimi ilişkiler, dijital dünyada hızla yayılma potansiyeline sahip oluyor.

Genç bir kadının omzuna alıp birlikte poz vermek istediği sevimli maymun beklenmedik hareketiyle sosyal medyada viral oldu. İlk saniyelerde maymunla birlikte kameraya gülümseyen ve maymunun saç tasarımıyla ilgilendiğini düşünen genç kadının neşeli halleri, kafasındaki sıvıyı hissettiği an büyük bir şok dalgasına dönüştü. O saniyelerde kadının saçını yolduğu sanılan sevimli dostumuzun, aslında kadının saçını ve başını tamamen bir tuvalet alanı olarak kullandığı anlaşıldı. Durumu biraz geç fark eden kadının şaşkınlığı da kameraya yansıdı.

Maymunların doğal yaşam alanlarında ziyaret edildiği ülkelerde bazen insanlar böyle beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyor. Peki maymunlar neden bu tarz davranışlar sergileyebiliyor?

Görüntüde net bir şekilde anlaşılan bu durum, ilk bakışta sadece komik ya da şanssız bir kaza gibi görünse de primat dünyasında ve hayvan davranış biliminde (etoloji) çok daha farklı ve köklü anlamlar taşır. Hayvanların insanları ya da çevrelerindeki nesneleri bir anda tuvalet olarak seçmesi, sadece mesane boşaltma ihtiyacından ibaret değildir; arkasında ciddi bir içgüdüsel mekanizma barındırır.

Primatlar dünyasında koku, bir bölgeyi, nesneyi ya da canlıyı sahiplenmenin en temel yollarından biridir. Yaban hayatında veya evcil ortamlarda yaşayan birçok memeli, güvende hissettikleri, kendilerine ait gördükleri ya da üzerinde hak iddia ettikleri alanları kendi idrarlarıyla işaretlerler. Kafasına tırmandığı kadını kendisinden daha düşük statüde gören, onunla yoğun bir bağ kuran ya da onu tamamen kendi 'mülkü' olarak tanımlamak isteyen bir maymun, bu sahiplenme içgüdüsünü kadının doğrudan saçına işeyerek gösterebilir.

Ayrıca mısır örgüsü gibi yoğun, katmanlı ve parfümlü saç yapıları, hayvanların koku alma duyularını uyararak o bölgeye kendi doğal kokularını bırakma isteğini ciddi şekilde tetikler. Kadının yaşadığı o büyük şaşkınlık ve maymunun hiçbir şey olmamış gibi sergilediği rahat tavırlar, evcil hayvan sahiplerine yaban hayatı kökenli dostlarla video çekerken her an her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini eğlenceli bir yolla kanıtlıyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
