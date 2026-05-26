Fotoğraf Kabusa Döndü: Maymunla Poz Vermek İsteyen Kadın Neye Uğradığını Şaşırdı

Görüntüde net bir şekilde anlaşılan bu durum, ilk bakışta sadece komik ya da şanssız bir kaza gibi görünse de primat dünyasında ve hayvan davranış biliminde (etoloji) çok daha farklı ve köklü anlamlar taşır. Hayvanların insanları ya da çevrelerindeki nesneleri bir anda tuvalet olarak seçmesi, sadece mesane boşaltma ihtiyacından ibaret değildir; arkasında ciddi bir içgüdüsel mekanizma barındırır.

Primatlar dünyasında koku, bir bölgeyi, nesneyi ya da canlıyı sahiplenmenin en temel yollarından biridir. Yaban hayatında veya evcil ortamlarda yaşayan birçok memeli, güvende hissettikleri, kendilerine ait gördükleri ya da üzerinde hak iddia ettikleri alanları kendi idrarlarıyla işaretlerler. Kafasına tırmandığı kadını kendisinden daha düşük statüde gören, onunla yoğun bir bağ kuran ya da onu tamamen kendi 'mülkü' olarak tanımlamak isteyen bir maymun, bu sahiplenme içgüdüsünü kadının doğrudan saçına işeyerek gösterebilir.

Ayrıca mısır örgüsü gibi yoğun, katmanlı ve parfümlü saç yapıları, hayvanların koku alma duyularını uyararak o bölgeye kendi doğal kokularını bırakma isteğini ciddi şekilde tetikler. Kadının yaşadığı o büyük şaşkınlık ve maymunun hiçbir şey olmamış gibi sergilediği rahat tavırlar, evcil hayvan sahiplerine yaban hayatı kökenli dostlarla video çekerken her an her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini eğlenceli bir yolla kanıtlıyor.