Hindular İneğe Tapıyor mu? Hindistanlı Bir Genç Herkesin Kafasını Karıştıran O Konuya Açıklık Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
26.05.2026 - 10:15

Sosyal medyada yayılan kalıplaşmış bilgilerin ve şehir efsanelerinin aksine, farklı kültürlerin inanç ve yaşam pratiklerini doğrudan o coğrafyada yaşayan insanlardan dinlemek her zaman çok daha ufuk açıcı oluyor. Özellikle Hindistan gibi milyarlarca insanın, yüzlerce farklı etnik kökenin ve inancın bir arada var olduğu devasa bir ülkede, dışarıdan tek tipleştirilen ritüellerin gerçek arka planı oldukça şaşırtıcı detaylar barındırıyor. Kültürel alışkanlıkların ve dini hassasiyetlerin alt metnini doğru okumak, kulaktan kulağa yayılan büyük bir yanılgıyı da ortadan kaldırıyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan bir içerik üreticisi, uzun yıllardır kendisine yöneltilen en popüler sorulardan birini ele alarak ineklerin kutsallığı konusuna açıklık getirdi. Yerel halkın ve Hinduların bu hayvana karşı beslediği derin saygının aslında bir 'tapınma' eylemi olmadığını, konunun tamamen yanlış anlaşıldığını kendi yaşamından örneklerle paylaştı.

Hindistanlı içerik üreticisi kendisine gelen tüm soruları tüm detaylarıyla yanıtladı: "Tapmak ayrı, kutsal görmek ayrı"

  • Gerçekten Hindistan'da ineğe tapıyorlar mı?

Tapmak ayrı, kutsal görmek ayrıdır. İneği bir ilah olarak kimse görmüyor, sadece kutsal bir hayvan olarak kabul ediyorlar.

  • Hindistan'da bu hayvanı kesmek yasak mı?

Yasak var ama bütün ülkede geçerli değil. Eyalet kanunları değiştiği için bazı eyaletlerde yasak, Kerala ve Tamil Nadu gibi bazı bölgelerde ise serbesttir. Adamın yaşadığı Uttar Pradeş eyaletinde ise kesmek yasaktır.

  • Hindistan'da inek kesersek ne olur. Cezası nedir?

Adamın bulunduğu eyalette kesilirse 10 yıl hapis cezası ve 100 bin rupi para cezası uygulanır; gizlice kesilse bile polis öğrenirse yasal süreç aynı olur.

  • İneği evde beslemek serbest mi?

Evet serbesttir. Evde besleyebilir, sütünden faydalanabilir ve tarlada çalıştırabilirsiniz. Adamın da şu an besleyip sütünü içtiği 3 adet ineği bulunmaktadır.

  • Kırmızı et ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz?

İneklerin ve beyaz olanların kesilmesi yasaktır ancak manda denilen siyah renkli büyükbaş hayvanların kesilmesi tamamen serbesttir; her yerde eti satılır ve kırmızı et ihtiyacı bu mandalardan karşılanır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
