Hindular İneğe Tapıyor mu? Hindistanlı Bir Genç Herkesin Kafasını Karıştıran O Konuya Açıklık Getirdi

Gerçekten Hindistan'da ineğe tapıyorlar mı?

Tapmak ayrı, kutsal görmek ayrıdır. İneği bir ilah olarak kimse görmüyor, sadece kutsal bir hayvan olarak kabul ediyorlar.

Hindistan'da bu hayvanı kesmek yasak mı?

Yasak var ama bütün ülkede geçerli değil. Eyalet kanunları değiştiği için bazı eyaletlerde yasak, Kerala ve Tamil Nadu gibi bazı bölgelerde ise serbesttir. Adamın yaşadığı Uttar Pradeş eyaletinde ise kesmek yasaktır.

Hindistan'da inek kesersek ne olur. Cezası nedir?

Adamın bulunduğu eyalette kesilirse 10 yıl hapis cezası ve 100 bin rupi para cezası uygulanır; gizlice kesilse bile polis öğrenirse yasal süreç aynı olur.

İneği evde beslemek serbest mi?

Evet serbesttir. Evde besleyebilir, sütünden faydalanabilir ve tarlada çalıştırabilirsiniz. Adamın da şu an besleyip sütünü içtiği 3 adet ineği bulunmaktadır.

Kırmızı et ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz?

İneklerin ve beyaz olanların kesilmesi yasaktır ancak manda denilen siyah renkli büyükbaş hayvanların kesilmesi tamamen serbesttir; her yerde eti satılır ve kırmızı et ihtiyacı bu mandalardan karşılanır.