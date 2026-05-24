Almanya'da Yaşayan Bir Türk Alman Evlerinde Türkleri Şoke Eden Beş Tuhaf Özelliği Paylaştı

1. Çelik Değil, Ahşap Daire Kapıları

Almanya'da suç oranı düşük olduğundan asıl güvenlik apartman giriş kapısında sağlanır. Bu kapılar ahşap görünse de, yangın anında duman ve alevi belirli bir süre bloke edecek özel malzemeden üretilir.

2. Mutfaksız Ev Kiralamak (Einbauküche)

Almanlar evde çok uzun süre kaldığı için mutfağı kendi zevklerine göre yaptırır, taşınırken de söküp yeni evlerine götürürler. Ev sahibi mutfak sağlarsa beyaz eşyaların tamirinden sorumlu olur. Bu yükten kaçınmak için evler genellikle boş kiralanır.

3. Tavanda Bile Duvar Kağıdı Olması (Raufaser)

Pürüzlü yapısı sayesinde duvar ve tavandaki çatlakları, sıva hatalarını mükemmel şekilde kapatır. Duvarı pürüzsüzleştirmekle uğraşmak yerine bu kağıdı kaplayıp boyamak çok daha ucuzdur. Üzerine defalarca tekrar boya yapılabilir.

4. Küvet Israrı ve Çamaşır Makinesinin Bodrumda Olması

Makinelerin sarsıntısı ve gürültüsü apartmanı rahatsız etmesin, olası bir su baskını daireye zarar vermesin diye makineler bodrumdaki ortak çamaşırhaneye konur. Makine bodruma gidince banyoda yer açılır. Almanlar soğuk kış aylarında küvette dinlenmeyi sevdiklerinden, küçük banyolarda bile duşakabin yerine küvet tercih ederler.

Özetle; Alman evleri ilk bakışta 'konforsuz' veya 'garip' görünse de, aslında sessizlik, güvenlik, bütçe yönetimi ve uzun vadeli pratiklik üzerine kurulmuş bir sistemin parçasıdır.