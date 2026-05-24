Almanya'da Yaşayan Bir Türk Alman Evlerinde Türkleri Şoke Eden Beş Tuhaf Özelliği Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2026 - 15:16 Son Güncelleme: 24.05.2026 - 16:19

Gurbette yaşamak, sadece yeni bir dil öğrenmek ya da farklı bir coğrafyaya alışmak anlamına gelmiyor. Çoğu zaman en büyük şok, gündelik hayatın tam kalbinde, yani evlerin içinde yaşanıyor. Türkiye’deki ev düzenine, temizlik alışkanlıklarına ve konfor algısına alışmış biri için Avrupa’nın göbeğindeki standartlar oldukça şaşırtıcı ve bazen de sinir bozucu olabiliyor. Kültür farklılıkları kendini en çok mahrem alanlarda, mimari detaylarda ve banyo alışkanlıklarında gösteriyor.

Almanya'da yaşayan bir Türk içerik üreticisi, orada kiraladığı evde karşılaştığı ve bir türlü anlam veremediği beş sıra dışı özelliği sosyal medya hesabından paylaştı. Almanlar için son derece normal olan ancak bir Türk’e tamamen anormal gelen ev detayları pek çok sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti. 

Alman evlerindeki bu düzenin arkasında aslında köklü bir işlevsellik ve mühendislik felsefesi yatıyor. Peki nasıl?

1. Çelik Değil, Ahşap Daire Kapıları

Almanya'da suç oranı düşük olduğundan asıl güvenlik apartman giriş kapısında sağlanır. Bu kapılar ahşap görünse de, yangın anında duman ve alevi belirli bir süre bloke edecek özel malzemeden üretilir.

2. Mutfaksız Ev Kiralamak (Einbauküche)

Almanlar evde çok uzun süre kaldığı için mutfağı kendi zevklerine göre yaptırır, taşınırken de söküp yeni evlerine götürürler. Ev sahibi mutfak sağlarsa beyaz eşyaların tamirinden sorumlu olur. Bu yükten kaçınmak için evler genellikle boş kiralanır.

3. Tavanda Bile Duvar Kağıdı Olması (Raufaser)

Pürüzlü yapısı sayesinde duvar ve tavandaki çatlakları, sıva hatalarını mükemmel şekilde kapatır. Duvarı pürüzsüzleştirmekle uğraşmak yerine bu kağıdı kaplayıp boyamak çok daha ucuzdur. Üzerine defalarca tekrar boya yapılabilir.

4. Küvet Israrı ve Çamaşır Makinesinin Bodrumda Olması

Makinelerin sarsıntısı ve gürültüsü apartmanı rahatsız etmesin, olası bir su baskını daireye zarar vermesin diye makineler bodrumdaki ortak çamaşırhaneye konur. Makine bodruma gidince banyoda yer açılır. Almanlar soğuk kış aylarında küvette dinlenmeyi sevdiklerinden, küçük banyolarda bile duşakabin yerine küvet tercih ederler.

Özetle; Alman evleri ilk bakışta 'konforsuz' veya 'garip' görünse de, aslında sessizlik, güvenlik, bütçe yönetimi ve uzun vadeli pratiklik üzerine kurulmuş bir sistemin parçasıdır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
