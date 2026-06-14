"Bu Kadarını da Bilirim" Diyenlerin Patladığı O Genel Kültür Testi!
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Her ortamda her konudan anladığını iddia eden, arkadaş ortamlarında 'O filmin yönetmeni aslında...' diye söze başlayan o 'her şeyi bilen' tip sen misin? Güzel. Çünkü bugün o sarsılmaz öz güvenini test etmeye geldik. Bu test; kuantum fiziğinden 90'lar pop müziğinin kayıp detaylarına, antik felsefeden internet memelerinin kökenine kadar uzanan tam bir zihin jimnastiği. Hazırsan, egonu masaya bırak ve 20 soruluk bu entelektüel düelloda kaç net yapabileceğini gör. Unutma, bu kadarını bilmek gerçekten her yiğidin harcı değil!
Hazırsan başla!
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