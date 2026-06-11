Freudyen Bir Yüzleşme: Stres Altındayken Savunma Mekanizman Hangisi?
Hayat her zaman pembe bulutların üzerinde geçmiyor; bazen öyle anlar geliyor ki stres, kaygı ve hayal kırıklığı ruhumuzun kapısını sertçe çalıyor. İşte tam o anlarda, bilincimiz acı çekerken devreye görünmez bir kahraman girer: Egomuz. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud ve bu teoriyi arşa çıkaran kızı Anna Freud’a göre zihnimiz, bizi acı veren gerçeklerden korumak için 'Ego Savunma Mekanizmaları' üretir. Kimimiz içindeki öfkeyi sporda eritir, kimimiz kusurlarını başkasına yükler, kimimiz ise her şeye mantıklı bir kılıf uydurur. Bu test, kriz anlarında gerçekliği nasıl büktüğünü tamamen bilimsel bir altyapıyla yüzüne vuracak.
Hazırsan, zihninin en gizli savunma duvarlarını keşfetmeye başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Çok yakın bir arkadaşınla durup dururken, incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebeple çok büyük bir kavga ettiniz. O an içinden geçen ilk düşünce ne olur?
4. ş yerinde ya da okulda haftalarca geceni gündüzüne katarak hazırlandığın o büyük proje yöneticilerin tarafından sertçe eleştirildi ve reddedildi. Ne yaparsın?
5. Romantik ilişkinde partnerin seni hiçbir mantıklı açıklama yapmadan, aniden terk etti. Bu durumla nasıl baş edersin?
6. Hayatında her şeyin üst üste geldiği, finansal ve duygusal olarak tam anlamıyla kapana kısıldığın bir dönemdesin. Günlük modun nasıl olur?
7. Geçmişte yaptığın ve düşündükçe seni utandıran, vicdanını sızlatan çok büyük bir hatan aklına geldiğinde ne yaparsın?
8. Çok değer verdiğin bir insanın aslında senin arkandan konuştuğunu ve seni kıskandığını öğrendin. Tepkin ne olur?
9. Seni çok öfkelendiren, haksızlığa uğradığını düşündüğün bir aile meclisi veya iş toplantısı bitti. Eve geldiğinde ne haldesin?
10. Çok istediğin, senin için dönüm noktası olacak bir iş başvurusundan veya burs programından ret cevabı aldın. Teselli yöntemin hangisidir?
Yansıtma!
Bastırma!
Yücelleştirme!
Rasyonalizasyon!
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