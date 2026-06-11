Freudyen Bir Yüzleşme: Stres Altındayken Savunma Mekanizman Hangisi?

enin stresli durumlarda egonun en sevdiği, en konforlu sığınağı Rasyonalizasyon, yani mantığa büründürme! Hayatta ne zaman büyük bir hayal kırıklığı yaşasan, reddedilsen ya da bir hata yapsan; zihnin saniyeler içinde devreye giriyor ve o durumun aslında senin için neden 'en doğrusu, en mantıklısı ve en hayırlısı' olduğuna dair kusursuz, akademik düzeyde mantıklı bir tez hazırlıyor. Çok istediğin o işe kabul edilmediğinde 'Zaten maaşı düşüktü, çalışma saatleri beni bitirirdi, böylesi daha iyi oldu' diyorsun; ya da biri seni kırdığında 'Onun çocukluk travmaları var, o yüzden böyle davranıyor' diyerek durumu rasyonel bir zemine oturtuyorsun. Sen hayatı ve yaşadığın acıları saf bir mantık, neden-sonuç ilişkisi ve istatistik süzgecinden geçirerek evcilleştiriyorsun. Bu mekanizma sayesinde egon, o ani gelen ego yıkımlarından, haksızlık duygusundan ve hayal kırıklığının getirdiği o keskin sızıdan harika bir şekilde korunuyor. Çevrendeki insanlar seni her zaman çok olgun, felsefi, olaylara yukarıdan bakabilen ve bilge biri olarak tanımlıyor. Kriz anlarında panik yapmak yerine durumun matematiksel analizini çıkarıp sakince oturabiliyorsun. Fakat bu entelektüel savunma duvarı, seni hayatın en büyüleyici ve iyileştirici kısmından koparma riski taşıyor: Saf duygulardan. Hayat her zaman mantıklı bir denkleme oturmaz; bazen sadece çok istersin ve olmaz, bunun da hiçbir mantıklı veya hayırlı açıklaması yoktur; sadece canın yanar. Olayları sürekli kafanda analiz edip rasyonalize etmeye çalışmak, kalbinin o durumu hissetmesini engeller. Bazen o felsefi kitapları kapatmalı, mantıklı açıklamaları bir kenara bırakmalı ve sadece 'Şu an canım çok yanıyor ve bu durum berbat' diyerek o çiğ duyguyla kalabilmeyi öğrenmelisin. Zihninden biraz kalbine inmek ruhuna çok iyi gelecek.