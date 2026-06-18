Sen Neyi Boykot Etmelisin?

Sen çevresindekiler için elinden geleni yapan birisin ama küçük bir problem var: Kendini çoğu zaman sona bırakıyorsun. Herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun, herkesin işi görülsün derken kendi pil seviyen %2’ye düşmüş olabilir. Hayır demekte zorlanıyor ya da sorumlulukları üstüne almaya çok alışmış olabilirsin. Bu seni güvenilir biri yapıyor ama bazen insanlar senin iyi niyetini “nasıl olsa yapar” diye kullanabiliyor. Ve dürüst olalım: Sen biraz yorulmuşsun. Senin boykot etmen gereken şey fazla yük almak! Dünya sen bir gün dinlendin diye dönmeyi bırakmayacak, söz veriyoruz. Kendine de arkadaşlarına verdiğin şefkati göstermenin zamanı gelmiş olabilir.