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Sen Neyi Boykot Etmelisin?

Sen Neyi Boykot Etmelisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 17:01
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Bazen hayatımızda bazı şeylere “Tamam, artık yeter!” deme zamanı gelir. Sürekli aynı hataları mı tekrarlıyorsun? Enerjini emen insanlara fazla mı sabrediyorsun? Yoksa kendi kendine stres yaratma konusunda uzman mısın? Bu testte verdiğin cevaplara göre hayatında neyi boykot etmen gerektiğini söylüyoruz!

Hazırsan başla!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Sabah alarmın çalınca ilk tepkin ne olur?

4. Bir arkadaşın son anda plan iptal etti.

5. Aşkta seni en çok ne yoruyor?

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6. İş/okul hayatında seni en çok geren şey ne?

7. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

8. Sosyal medyada seni en çok ne yoruyor?

9. Seni en çok tüketen insan tipi hangisi?

10. Telefonun şarjı %5 kaldı. Ne yaparsın?

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Sen toksik ilişkileri boykot etmelisin!

Senin hayatındaki esas enerji kaçağı büyük ihtimalle yanlış insanlar. Özellikle seni sürekli yoran, net olmayan ya da sadece ihtiyaç duyduğunda ortaya çıkan kişiler. Kabul et: Birilerine gereğinden fazla şans verme huyun olabilir. Sen iyi niyetli davrandıkça bazı insanlar bunun kıymetini bilmemiş gibi görünüyor. Artık “Ben onu değiştiririm” dönemini kapatma zamanı gelmiş olabilir. Çünkü sen bakım servisi değilsin! Bir ilişkide, arkadaşlıkta ya da iletişimde sürekli tek taraflı emek vermek seni gizlice tüketiyor olabilir. Üstelik sen fark etmeden bu durum normalleşmiş de olabilir. Mini boykot kararın şu: Sana huzur vermeyen, sürekli kafanı karıştıran ve seni yoran insanlara aboneliği iptal et! Biraz alan açınca hayatına çok daha iyi enerjiler gelebilir.

Fazla düşünmeyi boykot etmelisin!

Beynin sen uyurken bile mesai yapıyor olabilir! Bir mesajın tonu, bir bakış, yapılmış küçücük bir hata… Hepsi zihninde mini bir dedektif dizisine dönüşüyor olabilir. Senin en büyük süper gücün detayları görmek ama bazen bu güç seni gereksiz yere yoruyor. Bazı şeylerin cevabı gerçekten yok ve her olayın altında gizli anlam aramak bazen seni mutsuzlaştırabiliyor. “Acaba şöyle mi oldu?”, “Yoksa bana mı söyledi?” gibi düşünceler enerjini sandığından fazla götürüyor olabilir. Boykot zamanı! Bir süre beynindeki gereksiz toplantıları iptal etmeyi deneyebilirsin. Çünkü bazı şeyler düşündüğün kadar derin değil; insanlar gerçekten bazen sadece yoğundur!

Her şeye yetişme huyunu boykot etmelisin!

Sen çevresindekiler için elinden geleni yapan birisin ama küçük bir problem var: Kendini çoğu zaman sona bırakıyorsun. Herkes iyi olsun, herkes mutlu olsun, herkesin işi görülsün derken kendi pil seviyen %2’ye düşmüş olabilir. Hayır demekte zorlanıyor ya da sorumlulukları üstüne almaya çok alışmış olabilirsin. Bu seni güvenilir biri yapıyor ama bazen insanlar senin iyi niyetini “nasıl olsa yapar” diye kullanabiliyor. Ve dürüst olalım: Sen biraz yorulmuşsun. Senin boykot etmen gereken şey fazla yük almak! Dünya sen bir gün dinlendin diye dönmeyi bırakmayacak, söz veriyoruz. Kendine de arkadaşlarına verdiğin şefkati göstermenin zamanı gelmiş olabilir.

Drama ve gereksiz kaosu boykot etmelisin!

Sen aslında huzur isteyen birisin ama fark etmeden kendini olayların tam ortasında bulabiliyorsun. Bazen çevrendeki insanların karmaşası, bazen de hayatın gereksiz stresleri seni yoruyor olabilir. Bir bakmışsın başkasının meselesini kendi derdin gibi yaşamaya başlamışsın! Üstelik senin hayatında “Bir şey sakin ilerlesin” dediğin anda evren küçük bir plot twist bırakıyor gibi. Sürekli yoğun duygu, gereksiz tartışmalar ve karmaşık insanlar enerjini sömürüyor olabilir. Sen macera değil, biraz huzur istiyorsun aslında. Boykot kararın net: Gereksiz drama, kaos ve enerjini aşağı çeken olaylardan uzak dur! Çünkü hayat zaten yeterince karışık; senin ekstra sezon finaline ihtiyacın yok .

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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