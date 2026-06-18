Sen Neyi Boykot Etmelisin?
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Bazen hayatımızda bazı şeylere “Tamam, artık yeter!” deme zamanı gelir. Sürekli aynı hataları mı tekrarlıyorsun? Enerjini emen insanlara fazla mı sabrediyorsun? Yoksa kendi kendine stres yaratma konusunda uzman mısın? Bu testte verdiğin cevaplara göre hayatında neyi boykot etmen gerektiğini söylüyoruz!
Hazırsan başla!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sabah alarmın çalınca ilk tepkin ne olur?
4. Bir arkadaşın son anda plan iptal etti.
5. Aşkta seni en çok ne yoruyor?
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6. İş/okul hayatında seni en çok geren şey ne?
7. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?
8. Sosyal medyada seni en çok ne yoruyor?
9. Seni en çok tüketen insan tipi hangisi?
10. Telefonun şarjı %5 kaldı. Ne yaparsın?
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Sen toksik ilişkileri boykot etmelisin!
Fazla düşünmeyi boykot etmelisin!
Her şeye yetişme huyunu boykot etmelisin!
Drama ve gereksiz kaosu boykot etmelisin!
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