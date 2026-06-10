Sen Aşkı Ne Sanıyorsun, Neyle Karıştırıyorsun?

Senin ilişkiler dünyasındaki en büyük kör noktan, kalbini açtığın insanı bir süre sonra en dişli rakibin olarak görmeye başlaman. Farkında ol ya da olma, sen aşkı bir güç savaşı ve bir rekabet alanı olarak görüyorsun. İlişkide 'Kimin sözü geçecek?', 'Kim daha başarılı?', 'Tartışmada son golü kim atacak?' soruları senin bilinçaltını sürekli meşgul ediyor. Partnerinin başarısı, popülerliği veya güçlü duruşu ilk başta seni büyülese de, zamanla onun gölgesinde kalma korkusuyla içten içe bir savunma ve alt etme mekanizması geliştiriyorsun. Senin için altta kalmak, taviz vermek veya bir tartışmada 'Haklısın' deyip konuyu kapatmak bir yenilgi demek. Bu yüzden sevgilinle olan iletişiminde bile sürekli bir satranç oyuncusu gibi hamlelerini hesaplıyorsun. Onun bir açığını yakaladığında bunu bir zafer gibi hanene yazıyor, o seni eleştirdiğinde ise bunu egona yapılmış büyük bir saldırı olarak algılayıp karşı atağa geçiyorsun. Çift ortamlarında bile spot ışıklarının onun üzerinde olmasından gizlice rahatsız olup, sahneyi çalmaya çalışıyorsun. Aşk senin için karşılıklı bir er meydanına dönüşmüş durumda. Ancak bir ilişkide taraflar birbirine rakip olduğunda, o ilişkide kazanan olmaz; günün sonunda her iki taraf da kaybeder. Aşk, birbirini geçmeye çalışmak değil, aynı yöne doğru birlikte yürüyebilmektedir. Partnerinin parlaması seni eksiltmez, aksine senin dünyanı da aydınlatır. İçindeki o bitmek bilmeyen 'en güçlü ben olmalıyım' hırsını ve egosal yarışları ilişkinin kapısında bırakmayı öğrenmelisin. Silahları indirip teslim olmadığın sürece, aşkın o iyileştirici ve birleştirici gücünü asla tam anlamıyla tadamayacaksın.