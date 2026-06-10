Sen Aşkı Ne Sanıyorsun, Neyle Karıştırıyorsun?
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Hepimiz aşkı arıyoruz, aşkı konuşuyoruz ve aşk uğruna dünyaları yakıyoruz. Peki ama kalbimizi yerinden çıkaran, uykularımızı kaçıran o yoğun duygu gerçekten 'aşk' mı, yoksa çocukluğumuzdan beri içimizde büyüttüğümüz başka bir duygunun maskeli balosu mu? Çoğu zaman hayatımıza giren insanlarla yaşadığımız o devasa fırtınaları aşk sanıyoruz ama aslında arka planda başka savaşlar veriyoruz. Kendine karşı tamamen dürüst olmaya hazırsan, ilişkilerindeki o kör noktayı bulup çıkaralım. Bakalım sen aşkı gerçekten saf haliyle mi yaşıyorsun, yoksa kafanda bambaşka bir şeyle mi karıştırıyorsundur?
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1. Bir ilişkide veya flörtte seni o insana doğru en çok çeken, tabiri caizse "mıknatıs" etkisi yaratan ilk şey nedir?
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2. İlişkide ufak bir tartışma çıktı ve partnerin haklı ya da haksız sana sesini biraz yükseltti. O an içinden geçen ilk tepki ne olur?
3. Partnerinin senden gizli, eski sevgilisinin profilini stalkladığını (incelediğini) yakaladın. Nasıl bir hamle yaparsın?
4. Senin için kusursuz, ideal bir pazar günü sevgilinle birlikte nasıl geçmeli?
5. Sevgilin sana hayatıyla ilgili çok büyük ve başarılı bir haber verdi. O an ilk hissettiğin duygu saf olarak hangisidir?
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6. İlişkilerinde bugüne kadar en sık kurduğun veya içinden geçirdiğin o kronik cümle hangisidir?
7. Partnerin arkadaşlarıyla dışarı çıkacağını söyledi ve o gece boyunca sana çok az mesaj attı. Kafanın içinde dönen senaryo hangisidir?
8. Sana göre bir ilişkide "tutku" denen şey tam olarak nerede saklıdır?
9. Ayrılık vakti geldi ve o ilişki bitti. Arkanda bıraktığın en belirgin enkaz veya duygu genellikle ne olur?
10. Partnerinin en çok hangi huyu seni çileden çıkarır ama bir yandan da gizlice oradan beslenirsin?
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Sen Aşkı Karıştırmıyorsun: Aşk Aşktır!
Sen Aşkı Nefretle Karıştırıyorsun!
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Sen Aşkı Bağımlılıkla Karıştırıyorsun!
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