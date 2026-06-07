Eski Sevgilinin Gözünde Sen Aslında Hangi 'Geri Dönülmez Hata'sın?"
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Kabul edelim, hepimiz birilerinin hikayesinde 'kötü adam' ya da 'unutulmaz bir hata' olduk. İlişki bittiğinde takındığın o asil tavırlar, gece yarısı attığın o sarhoş mesajları, gizli hesaplardan yaptığın o amansız stalklar aslında karşı tarafa tek bir şey söyledi. Peki sen onun gözünde tam olarak nesin? Bir daha asla yanına yaklaşılmaması gereken bir saatli bomba mı, yoksa 'Keşke o hatayı yapmasaydım' dediği o kaçan balık mı? Eski sevgilinin arkadaşlarına senden bahsederken kurduğu o ilk cümleyi duymaya hazırsan, maskeleri düşürüyoruz.
Başlayalım!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Ayrılık konuşmasının yapıldığı o meşum an... Karşı taraf "Bence artık yürütemiyoruz" dediğinde senin ilk tepkin genellikle ne olur?
4. Ayrılığın üzerinden tam 24 saat geçti. Telefonunla olan ilişkin şu an ne durumda?
5. Eski sevgilinin, ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Instagram'da yeni birini takibe aldığını fark ettin. İçinden geçen ilk düşünce?
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6. Cumartesi gecesi arkadaşlarınla dışarıdasın ve alkolün dozu biraz kaçtı. Elin telefona gidiyor... Ne yaparsın?
7. Ortak bir arkadaşınız sana gelip "O da çok üzgün, geceleri uyuyamıyormuş" dedi. Vereceğin tepki?
8. Onun sana ait olan ve evinde kalan son eşyasını (mesela çok sevdiğin o kapüşonluyu) geri almak için nasıl bir strateji izlersin?
9. Sosyal medyada karşına sürekli çıkan "Ayrılık sonrası yapılması gerekenler" videoları hakkında ne düşünüyorsun?
10. İlişkiniz devam ederken aranızdaki en büyük tartışma konusu genellikle neyin etrafında dönerdi?
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