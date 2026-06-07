Eski sevgilinin gözünde sen, hayatı boyunca bir daha asla fethedemeyeceği, yanına yaklaşamayacağı ve gururundan asla ödün vermeyen o 'Ulaşılmaz' hatasın. İlişki bittiği an takındığın o buz gibi tavır, sanki o hiç var olmamış gibi hayatına devam edebilme hızın karşı tarafın egosunda öyle derin bir yara açmış ki, seni düşündüğünde hem saygı duyuyor hem de içten içe deliriyor. Onun arkadaş ortamında senin adın geçtiğinde kurduğu cümle muhtemelen şudur: 'Onun kalbi taştan yapılmış, ayrıldık ve ertesi gün sanki beni hiç tanımıyordu.' Sen ayrılık sürecini bir savaş gibi yönettin ve kazananın sen olduğunu ona net bir şekilde gösterdin. Ağladıysan bile bunu sadece duvarlara gösterdin; sosyal medyada veya ortak arkadaşların yanında her zaman dimdik, kusursuz ve 'Yıkılmadım' imajıyla boy gösterdin. Eski sevgilin senin bu aşırı cool ve mesafeli tavrını gördükçe, seni hiçbir zaman gerçekten elde edemediğini fark etti. Sen onun hayatında, bir daha asla çözemeyeceği bir gurur bilmecesi olarak kaldın. Ancak kabul edelim ki bu sarsılmaz duruşun bazen seni de çok yoruyor. İçindeki o kırgınlığı, özlemi veya hayal kırıklığını sırf 'haklı çıkmak' ve 'zayıf görünmemek' adına içine atmak omuzlarına büyük bir yük bindiriyor. Eski sevgilin senin için 'Asla geri adım atmayan o gaddar hata' olabilir ama sen de biliyorsun ki o duvarları örmek aslında kendini koruma biçimindi. Yine de onun dünyasında sen, kaybedilmiş en asil ve en ulaşılamaz kale olarak kalmaya devam edeceksin.