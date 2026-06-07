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Eski Sevgilinin Gözünde Sen Aslında Hangi 'Geri Dönülmez Hata'sın?"

Eski Sevgilinin Gözünde Sen Aslında Hangi 'Geri Dönülmez Hata'sın?"

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
07.06.2026 - 10:01
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Kabul edelim, hepimiz birilerinin hikayesinde 'kötü adam' ya da 'unutulmaz bir hata' olduk. İlişki bittiğinde takındığın o asil tavırlar, gece yarısı attığın o sarhoş mesajları, gizli hesaplardan yaptığın o amansız stalklar aslında karşı tarafa tek bir şey söyledi. Peki sen onun gözünde tam olarak nesin? Bir daha asla yanına yaklaşılmaması gereken bir saatli bomba mı, yoksa 'Keşke o hatayı yapmasaydım' dediği o kaçan balık mı? Eski sevgilinin arkadaşlarına senden bahsederken kurduğu o ilk cümleyi duymaya hazırsan, maskeleri düşürüyoruz. 

Başlayalım!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Ayrılık konuşmasının yapıldığı o meşum an... Karşı taraf "Bence artık yürütemiyoruz" dediğinde senin ilk tepkin genellikle ne olur?

4. Ayrılığın üzerinden tam 24 saat geçti. Telefonunla olan ilişkin şu an ne durumda?

5. Eski sevgilinin, ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra Instagram'da yeni birini takibe aldığını fark ettin. İçinden geçen ilk düşünce?

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6. Cumartesi gecesi arkadaşlarınla dışarıdasın ve alkolün dozu biraz kaçtı. Elin telefona gidiyor... Ne yaparsın?

7. Ortak bir arkadaşınız sana gelip "O da çok üzgün, geceleri uyuyamıyormuş" dedi. Vereceğin tepki?

8. Onun sana ait olan ve evinde kalan son eşyasını (mesela çok sevdiğin o kapüşonluyu) geri almak için nasıl bir strateji izlersin?

9. Sosyal medyada karşına sürekli çıkan "Ayrılık sonrası yapılması gerekenler" videoları hakkında ne düşünüyorsun?

10. İlişkiniz devam ederken aranızdaki en büyük tartışma konusu genellikle neyin etrafında dönerdi?

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"Geri Dönüşü Olmayan O Kibirli Gurur"

Eski sevgilinin gözünde sen, hayatı boyunca bir daha asla fethedemeyeceği, yanına yaklaşamayacağı ve gururundan asla ödün vermeyen o 'Ulaşılmaz' hatasın. İlişki bittiği an takındığın o buz gibi tavır, sanki o hiç var olmamış gibi hayatına devam edebilme hızın karşı tarafın egosunda öyle derin bir yara açmış ki, seni düşündüğünde hem saygı duyuyor hem de içten içe deliriyor. Onun arkadaş ortamında senin adın geçtiğinde kurduğu cümle muhtemelen şudur: 'Onun kalbi taştan yapılmış, ayrıldık ve ertesi gün sanki beni hiç tanımıyordu.' Sen ayrılık sürecini bir savaş gibi yönettin ve kazananın sen olduğunu ona net bir şekilde gösterdin. Ağladıysan bile bunu sadece duvarlara gösterdin; sosyal medyada veya ortak arkadaşların yanında her zaman dimdik, kusursuz ve 'Yıkılmadım' imajıyla boy gösterdin. Eski sevgilin senin bu aşırı cool ve mesafeli tavrını gördükçe, seni hiçbir zaman gerçekten elde edemediğini fark etti. Sen onun hayatında, bir daha asla çözemeyeceği bir gurur bilmecesi olarak kaldın. Ancak kabul edelim ki bu sarsılmaz duruşun bazen seni de çok yoruyor. İçindeki o kırgınlığı, özlemi veya hayal kırıklığını sırf 'haklı çıkmak' ve 'zayıf görünmemek' adına içine atmak omuzlarına büyük bir yük bindiriyor. Eski sevgilin senin için 'Asla geri adım atmayan o gaddar hata' olabilir ama sen de biliyorsun ki o duvarları örmek aslında kendini koruma biçimindi. Yine de onun dünyasında sen, kaybedilmiş en asil ve en ulaşılamaz kale olarak kalmaya devam edeceksin.

"Pimi Çekilmiş O Saatli Bomba"

Eski sevgilinin gözünde sen, hayatında yaşadığı en yüksek adrenalinli, en tutkulu ama aynı zamanda arkasına bakmadan kaçtığı o 'Pimi Çekilmiş Saatli Bomba'sın! Ayrılık sonrası sergilediğin o hesap sorma seansları, gece yarısı attığın o zehir zemberek mesajlar, sahte hesaplardan yaptığın o profesyonel dedektiflik operasyonları onun hafızasına kazınmış durumda. Arkadaşlarına senden bahsederken muhtemelen derin bir nefes alıyor ve şöyle diyor: 'Çok seviyordum ama tam bir deliyi, ne zaman ne yapacağını asla kestiremiyordum.' Sen aşkı da ayrılığı da uçlarda yaşamayı seviyorsun. İlişki bittiğinde sessizce köşende oturup yas tutmak sana göre değil; ortada bir haksızlık varsa o dünya yanmalı! Attığın o imalı hikayeler, ortak arkadaşları devreye sokarak aldığın intikamlar ve bitmek bilmeyen inatlaşmalarınla eski sevgilinin hayatını bir dönem adeta cehenneme çevirdin. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Seni düşünmediği tek bir an bile yok. Çünkü senin yaşattığın o kaotik enerjiden sonra, hayatındaki herkes ona aşırı sıkıcı ve monoton geliyor. Yine de dönüp bir aynaya bakma zamanı: Bu kadar yoğun bir öfke ve kaos aslında karşındakine hala ne kadar çok değer verdiğinin bir göstergesi. Kendini bu kadar yıpratmana, bir zamanlar sevdiğin insanı tamamen bir düşmana dönüştürmene gerçekten gerek var mıydı? Eski sevgilin seni 'Hayatımdaki en büyük kriz' olarak hatırlıyor olabilir ama o krizin içindeki o tutkulu ve sadık aşığı da içten içe çok özlüyor. Tabii bunu sana itiraf etmeye asla cesareti yetmez, orası ayrı!

Unutulmaz Yara

Eski sevgilinin gözünde sen, geceleri kafasını yastığa koyduğunda içini kemiren o en büyük 'Vicdan Azabı' ve 'Keşke yapmasaydım' dediği o en büyük pişmanlığısın. İlişki boyunca gösterdiğin o sonsuz fedakarlık, ayrılırken bile sergilediğin o kırgın ama asil zarafet karşısında o kadar suçlu hissediyor ki, seni hatırlamak onun için adeta bir ceza gibi. Arkadaşlarıyla seni çekiştirmeye çalıştığında bile kuracak tek bir kötü cümle bulamıyor ve sadece kafasını eğip şunu diyebiliyor: 'O gerçekten çok iyi biriydi, ben onun değerini bilemedim ve mahvettim.' Sen ayrıldıktan sonra kimseye kötülük yapmadın, arkasından konuşmadın, çirkinleşmedin. Sadece kırıldın ve sessizce kendi kabuğuna çekilerek yaralarını sarmaya çalıştın. İşte senin bu sessiz ve asil gidişin, eski sevgiline atılmış en büyük tokattan daha etkili oldu. Sosyal medyada ne zaman mutlu bir anını görse, senin o iyiliğinin karşısında kendi yetersizliğiyle yüzleşiyor ve 'Ben neyi kaybettim?' sendromuna giriyor. Sen onun hayatında ulaşılamayacak kadar temiz ve güzel bir anı olarak kaldın. Fakat senin bu 'fazla iyi ve fedakar' yapın, maalesef ilişkide en çok senin yıpranmana yol açtı. Karşı tarafı incitmemek için sürekli kendi duygularından, isteklerinden ödün verdin ve günün sonunda elinde kocaman bir kırgınlıkla baş başa kaldın. Eski sevgilinin gözünde 'Kaybedilmiş en değerli hazine' olmak gururunu okşayabilir ama bir sonraki ilişkinde hakkını daha çok savunan, fedakarlığı sadece hak edene yapan biri olmalısın. Sen birilerinin vicdan azabı olmak için değil, hak ettiğin gibi el üstünde tutulmak için varsın!

"Ömrünü Yiyen O Tatlı Bela"

Eski sevgilinin gözünde sen, hayatından tamamen söküp atamadığı, ne seninle ne de sensiz yapabildiği o bitmek bilmeyen 'Tatlı Bela' ve 'Yorucu İnat'sın. Sizin ilişkiniz muhtemelen bir ayrıl-barış döngüsünün içindeydi ve her bitiş aslında yeni bir başlangıcın fitiliydi. Ayrıldıktan sonra bile birbirinizin hayatından tamamen çıkamadınız; bir gün en büyük düşman gibi davranıp ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi bir bahaneyle iletişim kurdunuz. Arkadaş grubuna senden bahsederken gözlerini devirerek şöyle diyordur: 'Bizim durum yılan hikayesi, bitti diyoruz ama bir şekilde yine karşıma çıkıyor, ömrümü yedi!' Sen ilişkide de ayrılıkta da manipülasyon ve inatlaşma sanatını çok iyi yönetiyorsun. 'Pardon yanlışlıkla aradım', 'Sende bir eşyam kalmıştı', 'Şu şarkıyı dinleyince aklıma geldin' gibi pembe yalanlarla veya son dakika sabotajlarıyla ilişkiyi sürekli arafta tutmayı başardın. Eski sevgilin senin bu zeki ve oyuncu tavırlarına karşı ne kadar duvar örmeye çalışırsa çalışsın, günün sonunda senin cazibene ve ortaya çıkardığın o flörtöz çekime karşı koyamadı. Sen onun hayatında asla tam olarak kapanmayan bir parantezsin. Ancak bu arafta kalma durumu iki tarafın da geleceğe bakmasını engelliyor ve bir süre sonra aşkı bir ego savaşına dönüştürüyor. Sürekli geçmişi kurcalamak, 'Acaba hala beni istiyor mu?' sorusunun cevabını aramak seni de yıpratıyor. Eski sevgilin seni 'Asla pes etmeyen o yorucu hata' olarak görüyor olabilir ama bu durumun sorumlusu sadece sen değilsin; o da bu oyuna katılmaktan içten içe keyif alıyordu. Artık o parantezi tamamen kapatmanın veya o inatlaşmayı gerçek bir yüzleşmeye dönüştürmenin vakti geldi de geçiyor bile!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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