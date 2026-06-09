Bu dünyada insanlara evindeymiş gibi hissettiren çok az kişi vardır ve sen o nadide listenin en başındasın. Senin bağımlılık yapan en büyük gücün, karşı tarafa verdiğin o sonsuz huzur, samimiyet ve güven duygusu. İnsanlar senin yanındayken tüm maskelerini düşürebiliyor, en gizli yaralarını hiç çekinmeden sana açabiliyorlar. Çünkü senin yargılamayan, sadece anlamaya odaklanan o şefkatli gözlerin, günümüzün yapay dünyasında tam bir çölde vaha etkisi yaratıyor. Seni bulan, bir daha bırakmak istemiyor. Seninle yapılan derin bir sohbet, insanlara hayatın tüm koşturmacasını ve stresini unutturuyor. İnsanların ruhuna öyle ince, öyle naif dokunuyorsun ki, senin yanından ayrılan her kişi içsel olarak hafiflemiş ve iyileşmiş hissediyor. İşte bu 'şifacı' enerjin, çevrendeki insanlarda kronik bir bağımlılığa yol açıyor. Hayatta ne zaman yolları karışsa, ne zaman kalpleri kırılsa akıllarına gelen ilk acil durum butonu sen oluyorsun. Senin ses tonun bile insanlarda bir terapi seansı etkisi yaratıyor. Bu hayatta herkes bir parça samimiyet ve sığınacak bir liman ararken, senin gibi bir kalple karşılaşmak onlar için en büyük ödül oluyor. Sen hayatlarından bir anlığına bile uzaklaşsan, kendilerini savunmasız ve yalnız hissediyorlar. İnsanların hayatında kurduğun bu sarsılmaz taht, senin o saf ve çıkarsız sevginden besleniyor. Kısacası, senin sunduğun o huzur dolu liman, bir kere tadanın bir daha asla vazgeçemeyeceği en büyük bağımlılığı!