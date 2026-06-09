Senin İnsanlarda Alışkanlık Yapan, Bağımlılık Yaratan O Gizli Özelliğin Ne?
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Bazı insanlar vardır, hayatınızdan gelip geçseler bile izleri asla silinmez. Onlarla paylaşılan bir kahvenin, edilen iki çift lafın veya sessizce yan yana oturmanın bile tadı başkadır. Arkalarında öyle bir enerji bırakırlar ki, hayatlarından çıktıkları insanlar uzun süre kendilerine gelemez, hep o auranın özlemini çeker. İşte tam şu an, senin de farkında olduğun ya da henüz keşfetmediğin o büyülü özelliğini masaya yatırıyoruz! Acaba senin hangi yanın insanlarda bir alışkanlığa, kopması imkansız bir bağımlılığa dönüşüyor?
Haydi öğrenelim!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaş ortamına girdiğinde, insanlar üzerinde bıraktığın ilk genel izlenim genellikle hangisi olur?
4. Çok yakın bir dostun gecenin bir yarısı ağlayarak seni aradı. Ona karşı ilk yaklaşımın nasıl olur?
5. Hayat felsefeni tek bir cümleyle özetlemeni isteseydik, şu an sana en yakın gelen hangisi olurdu?
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6. Bir kafede tek başına oturmuş kahve içiyorsun ve dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. O an aklından ne geçer?
7. İnsanların sende en çok eleştirdiği ama senin asla vazgeçmediğin o karakteristik huyun hangisidir?
8. Bir partide veya kalabalık bir kutlamada seni genellikle nerede buluruz?
9. Karşı tarafta zekayı nasıl tanımlarsın? Seni ne etkiler?
10. Sana bir sır verildiğinde o sırrın senin içindeki ömrü ne kadardır?
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