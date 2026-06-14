Evdeki Rutinine Göre Sen Sabah İnsanı mısın Yoksa Gece Kuşu mu?
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Bazıları ev işlerini sabah erkenden kalkıp hallederken bazıları gündüz dinlenip tüm işleri gece yapmayı tercih eder. Peki sen hangi taraftasın? Cevabı bu testle öğreniyoruz!
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1. Sabah alarm çaldığında ilk tepkin ne olur?
2. Ev işlerini genellikle ne zaman yaparsın?
3. Boş bir gününde kahvaltıyı ne zaman yaparsın?
4. En üretken olduğun saatler hangileri?
5. Arkadaşlarınla plan yapacaksın, nasıl bir aktivite tercih edersin?
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6. Peki, izinli gününde kaçta uyanırsın?
7. Gece saat 23.30 olduğunda genellikle ne yapıyor olursun?
8. Ütü yapmak, odanı toplamak, mutfağı temizlemek gibi işleri genelde ne zaman yaparsın?
Sen tam bir sabah insanısın!
Senin dengeli bir rutinin var!
Sen tam bir gece insanısın!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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