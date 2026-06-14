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Evdeki Rutinine Göre Sen Sabah İnsanı mısın Yoksa Gece Kuşu mu?

etiket Evdeki Rutinine Göre Sen Sabah İnsanı mısın Yoksa Gece Kuşu mu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 09:31
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Bazıları ev işlerini sabah erkenden kalkıp hallederken bazıları gündüz dinlenip tüm işleri gece yapmayı tercih eder. Peki sen hangi taraftasın? Cevabı bu testle öğreniyoruz!

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1. Sabah alarm çaldığında ilk tepkin ne olur?

2. Ev işlerini genellikle ne zaman yaparsın?

3. Boş bir gününde kahvaltıyı ne zaman yaparsın?

4. En üretken olduğun saatler hangileri?

5. Arkadaşlarınla plan yapacaksın, nasıl bir aktivite tercih edersin?

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6. Peki, izinli gününde kaçta uyanırsın?

7. Gece saat 23.30 olduğunda genellikle ne yapıyor olursun?

8. Ütü yapmak, odanı toplamak, mutfağı temizlemek gibi işleri genelde ne zaman yaparsın?

Sen tam bir sabah insanısın!

Senin biyolojik saatin adeta güneşle birlikte çalışıyor! Sabah saatlerinde enerjin yüksek, motivasyonun yerinde ve zihnin oldukça açık oluyor. Ev işlerini günün ilk saatlerinde yapmak sana daha kolay geliyor çünkü bu saatlerde daha iyi odaklanıyorsun. Birçok insan daha kahvesini içmeden sen günün yarısını tamamlamış oluyorsun. Erken kalkmak sana yük gibi gelmediği gibi, çoğu zaman huzur veriyor. Kısacası senin enerjin gün doğumuyla birlikte açılıyor!

Senin dengeli bir rutinin var!

Sen ne tam bir sabah insanısın ne de tam anlamıyla bir gece kuşu. Sen günün farklı saatlerine uyum sağlayabilen, oldukça esnek bir yapıya sahipsin. Sabahları çok erken kalkmak zorunda değilsen biraz keyif yapmayı seviyorsun ama sabahlamıyorsun da. Enerjini gün içine dengeli şekilde kullanmayı başarıyorsun. Bu nedenle farklı çalışma saatlerine kolayca adapte olabiliyorsun. Senin için önemli olan saatten çok o günkü ruh halin!

Sen tam bir gece insanısın!

Gece olduğunda senin için hayat yeni başlıyor desek yanlış olmaz! Gün boyunca enerjin düşük olabilir ama akşam saatlerinden sonra zihnin açılıyor. Birçok insan uyumaya hazırlanırken sen yeni projeler düşünmeye, dizi maratonlarına başlamaya ya da uzun uzun internette gezinmeye başlıyorsun. Sessizlik sana ilham veriyor. Gece saatlerinde daha yaratıcı ve daha verimli hissediyorsun. Sabah erken kalkmak ise senin için eziyet gibi!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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