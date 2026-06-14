Evdeki Rutinine Göre Sen Sabah İnsanı mısın Yoksa Gece Kuşu mu?

Sen ne tam bir sabah insanısın ne de tam anlamıyla bir gece kuşu. Sen günün farklı saatlerine uyum sağlayabilen, oldukça esnek bir yapıya sahipsin. Sabahları çok erken kalkmak zorunda değilsen biraz keyif yapmayı seviyorsun ama sabahlamıyorsun da. Enerjini gün içine dengeli şekilde kullanmayı başarıyorsun. Bu nedenle farklı çalışma saatlerine kolayca adapte olabiliyorsun. Senin için önemli olan saatten çok o günkü ruh halin!