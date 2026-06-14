Milli Takımın Avusturalya Yenilgisine Yapay Zekayla Yapılan Böcek Videolarıyla Tepki
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A Milli Futbol Takımımız, büyük merakla beklenen Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Millî Takımımızın aldığı yenilgi, sabah 07.00’de maçı izlemek için kalkan ve meydanlara kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı takip eden vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı. Son günlerde sosyal medyada popüler olan yapay zekâyla üretilmiş böcek videolarıyla da yaşanan yenilgiye tepki gösterildi.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Türkiye, galibiyet parolasıyla çıktığı Avustralya karşısında sahadan mağlup ayrıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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