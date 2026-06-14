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Milli Takımın Avusturalya Yenilgisine Yapay Zekayla Yapılan Böcek Videolarıyla Tepki

etiket Milli Takımın Avusturalya Yenilgisine Yapay Zekayla Yapılan Böcek Videolarıyla Tepki

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.06.2026 - 10:01
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A Milli Futbol Takımımız, büyük merakla beklenen Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Millî Takımımızın aldığı yenilgi, sabah 07.00’de maçı izlemek için kalkan ve meydanlara kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı takip eden vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı. Son günlerde sosyal medyada popüler olan yapay zekâyla üretilmiş böcek videolarıyla da yaşanan yenilgiye tepki gösterildi.

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Türkiye, galibiyet parolasıyla çıktığı Avustralya karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Türkiye, galibiyet parolasıyla çıktığı Avustralya karşısında sahadan mağlup ayrıldı.

Millî Takım, yıllar sonra katıldığı Dünya Kupası ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenildi. İlk maçta hayal kırıklığı yaratan Millî Takım’a sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. 

Son günlerde popüler olan yapay zekâyla oluşturulmuş böcek animasyonlarıyla alınan yenilgiye tepki gösterildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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