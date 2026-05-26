article/comments
article/share
Haberler
Video
Yıllardır Paramedik Olarak Görev Yapan Kadın Mesleğin Avantajlı Yanlarını Paylaştı

Yıllardır Paramedik Olarak Görev Yapan Kadın Mesleğin Avantajlı Yanlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.05.2026 - 12:54

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sağlık sektöründe kariyer planlaması yapan gençlerin en çok merak ettiği meslek gruplarının başında paramedikler geliyor. İlk ambulans sireni duyulduğu andan hastaneye varana kadar geçen o kritik saniyeleri yöneten bu profesyoneller, hayati bir sorumluluk üstleniyor. Doğal olarak bu zorlu ve dinamik mesleği seçmeyi düşünenlerin aklında 'Paramedik tercih etmeli miyim?' sorusunun belirmesi son derece normal.

Yıllar önce bu mesleği seçen deneyimli bir annenin paramedik olmanın çalışma koşulları ve nöbet sistemine dair hazırladığı video, sosyal medyada geleceğin sağlık çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Deneyimli sağlık personeli, paramedik kariyerinin sunduğu en büyük avantajları kendi yaşam tarzı üzerinden samimi bir dille aktardı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki paramedik olmanın dezavantajları neler?

Peki paramedik olmanın dezavantajları neler?

Yüksek Stres ve Psikolojik Yıpranma

Her vaka bir hayat-memat meselesidir. Saniyelerle yarışmak, sürekli yüksek adrenalin ve yoğun stres altında karar vermeyi gerektirir. Ağır trafik kazaları, intiharlar, çocuk yaralanmaları veya ölüm olaylarına doğrudan tanıklık etmek, zamanla ciddi psikolojik yıpranmaya ve tükenmişlik sendromuna (burnout) yol açabilir.

2. Fiziksel Zorluklar ve Sağlık Riskleri

Hastaları sedyeyle taşımak, dar merdivenlerden indirmek ciddi bel, boyun ve sırt rahatsızlıklarına (örneğin bel fıtığı) neden olur. İlk müdahale esnasında hastanın geçmişini bilmediğiniz için kan ve diğer vücut sıvılarıyla temas, bulaşıcı hastalık (Hepatit, HIV vb.) riskini beraberinde getirir. Sürekli seyir halindeki bir ambulansta görev yapmak, trafik kazası geçirme riskini artırır.

3. Nöbet Sistemi ve Sosyal Hayatın EtkilenmesiVideoda '22-23 gün evde olmak' büyük bir avantaj olarak sunulsa da, o çalışan 7-8 günün 24 saat kesintisiz ve uykusuz geçebileceği unutulmamalıdır. Yoğun istasyonlarda sabaha kadar hiç uyumadan vaka bakmak vücut saatini altüst eder.Bayram, yılbaşı, hafta sonu veya resmi tatil kavramı yoktur. Nöbetiniz hangi güne denk gelirse çalışmak zorundasınızdır, bu da aile ve sosyal hayatı planlamayı zorlaştırabilir.

4. Şiddet ve Güvenlik Sorunları

Olay yerindeki panik, korku veya alkol/madde etkisindeki kişilerin agresif tavırları nedeniyle paramedikler sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalabilmektedir. Güvenli olmayan ortamlara (kavga, çatışma alanları) polis ekiplerinden önce ya da onlarla eş zamanlı girmek gerekebilir.

5. Kariyer ve Alan Değiştirme Kısıtlılığı

Hastane içerisindeki hemşireler gibi farklı servislere (yoğun bakım, poliklinik, idari birimler) geçiş imkanı oldukça kısıtlıdır. Genellikle meslek hayatı boyunca ambulans üzerinde veya komuta kontrol merkezinde çalışılır. Yaşlandıkça bu fiziksel tempoyu kaldırmak zorlaşabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın